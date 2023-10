Au moins 1.000 personnes réunies pour l'opération "ville-morte" à Bagnères-de-Bigorre

Tous les commerçants de Bagnères-de-Bigorre sont appelés à ne pas ouvrir, ou à fermer quelques heures leur magasin, ce mercredi 4 octobre. Une opération "ville-morte" lancée par un collectif d'habitants. L'association "Sauvons l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre" se mobilise depuis presque deux ans. En 2021, le service d'urgence a définitivement fermé la nuit. Depuis, il fonctionne régulièrement en service dégradé la journée. Ce qui inquiètent les commerçants, les habitants, les élus, qui craignent que cela ne fasse boule de neige, et qu'à terme, tout l'établissement disparaisse.

Depuis 10h ce matin, près de 1.000 personnes sont réunies devant l'hôpital. La manifestation doit durer jusqu'à midi. Elle a commencé par des prises de parole. "Le fonctionnement récurrent des urgences en service dégradé nous fait penser qu'un jour elles vont fermer définitivement" craint Aïtor Ortiz, le président de l'association. "On veut montrer que toute la population est en colère. Nous avons donc élargi le mouvement aux commerçants" rajoute le président.

Les habitants craignent, qu'à terme, tout l'hôpital disparaisse. © Radio France - Fanny Narvarte

Dans un communiqué, la mairie a écrit s'associer à l'opération. Tout en regrettant ne pas avoir été associée à l'événement. La municipalité ne partage pas l'appellation "ville-morte", car elle explique s'engager pour que la ville soit encore plus dynamique. "Toute la ville est concernée, mais plus largement tout le bassin de la Haute Bigorre" relatait ce matin sur France Bleu Béarn Bigorre, l'adjointe chargée notamment de la Santé, Nicole Darrieutort. Mais nous voulons envoyer un message optimiste, et d'espoir."