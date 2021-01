Au moins trois élèves positifs au Covid : la classe prépa du lycée Courbet de Belfort fermée

Après le collège Goscinny de Valdoie ou plus de trente élèves ont été déclarés positifs au covid 19, c'est au tour d'un autre établissement scolaire du Territoire de fermer ses portes pour une semaine. Un nouveau cluster a en effet été localisé au sein de la classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Courbet de Belfort.

Le personnel informé par mail

Au moins trois élèves ont été déclarés positifs, confirme ce lundi la direction académique du Territoire de Belfort. Le personnel du lycée Courbet a reçu un mail ce lundi matin de la part du proviseur les informant de la situation. L'établissement qui jouxte le lycée Courbet est fermé depuis vendredi. Une quarantaine d'élèves sont inscrits en première et deuxième année. Ils suivent ces classes préparatoires aux concours d'entrée dans les grandes écoles économiques et commerciales.

Il y aurait plus que trois élèves positifs d'après le syndicat SNES FSU

Le syndicat SNES FSU du Territoire de Belfort fait part de ses inquiétude après l'apparition de ces cas positifs et dénonce le manque de communication et d'information de la part de la direction du lycée. D'après l'organisation syndicale, il y aurait bien plus que trois élèves infectés si l'on en croit les bruits qui circulent dans le lycée. " Ces élèves mangent à la même cantine que les lycéens. Ils utilisent parfois les mêmes salles pour des interrogations orales quand il n'y a pas de salles disponibles dans leur bâtiment", indique Benoît Guyon enseignant à Courbet et délégué syndical. Il réclame des mesures urgentes comme "remettre les terminales en demi- classe" comme avant les vacances de Noël. Nous n'avons pas réussi à joindre le proviseur du lycée Courbet ce lundi.