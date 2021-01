"Au moins un point de vaccination" d'ici la fin de la semaine pour les professionnels de santé mosellans

Trente EHPAD et centres de soins du Grand Est vont pouvoir vacciner leurs résidents contre le Covid 19, à partir de ce lundi. Trente, sur 650 identifiés comme prioritaires. Pourquoi ne pas aller encore plus vite, alors que la France est vivement critiquée pour la lenteur de sa campagne de vaccination ? "Il a fallu un temps minimum de préparation, il y a un recueil de consentement à faire, toutes les démarches qui visent à sécuriser les citoyens pour qu'ils puissent adhérer plus facilement à la vaccination, d'où une montée en charge progressive mais qui va s'accélérer dès cette semaine, avec les professionnels de santé de plus de 50 ans," promet Lamia Himer, déléguée territoriale en Moselle pour l'ARS et invitée de France Bleu Lorraine.

"A la mi-janvier, toutes les structures qui accueillent des personnes âgées auront reçu leurs doses de vaccination et elles pourront démarrer", poursuit-elle. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé que les départements les plus touchés seraient prioritaires : "nous travaillons à l'identification de points de vaccination, pour les professionnels de santé, au moins un d'ici la fin de la semaine, et plusieurs d'ici la fin du mois pour pouvoir ouvrir la vaccination aussi aux personnes âgées à domicile."

Une logistique qui devrait être plus simple avec les prochains vaccins

En Allemagne, on a déjà vacciné plus de 200.000 personnes. En France, seulement un peu plus de 500. "La stratégie diffère un peu, mais début février, on sera à peu près alignés", promet encore Lamia Himer, qui explique : "l'idée, c'était de préparer cette vaccination plus près des résidents. Le choix a été fait qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer, on amène la vaccination au sein des structures", ce qui implique une logistique plus compliquée. Lamia Himer rappelle que certains prochains vaccins non encore autorisés pourront, contrairement au vaccin Pfizer-Biontech, être réalisés directement chez le médecin traitant.