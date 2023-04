Au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, on soigne les animaux avec des plantes

Au Refuge de l'Arche de Château-Gontier-sur-Mayenne, on soigne les animaux par un moyen peu répandu en France. Grâce à la Gemmothérapie, c'est à dire l'utilisation des plantes. C'est une médecine complémentaire de la médecine allopathique (médicaments). Une technique de soins grâce aux bourgeons et aux pousses de plantes.

Le mardi 21 mars, Axelle Flinois s'approche d'Urika, une femme macaque. de 27 ans. Ce singe souffre d'arthrose. "La solution c'est donc une macération de bourgeons pendant trois semaines à peu près où ils vont. Les bourgeons vont macérer dans de l'eau, de la glycérine et de l'alcool. Ça va permettre de retirer toutes les propriétés du bourgeon. C'est pour ça que c'est très concentré" explique la professionnelle.

Moins secondaire

Le macaque Urika a le droit à six gouttes par jour. "Dans ce flacon, il y a de la vigne vierge pour la souplesse des articulations. Je lui donne du pain pour fortifier les os et du cassis pour l'anti-inflammatoire. Le cassis en plus, ça aide à amplifier l'action des autres bourgeons de plantes" poursuit Axelle Flinois. La gemmothérapie à l'avantage d'entraîner moins d'effets secondaires pour les animaux que l'usage de médicaments.