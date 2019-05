Au refuge de la SPA de Rennes, la thérapie par les animaux

Les portes ouvertes de la Société protectrice des animaux (SPA) c'est ce samedi 18 mai et ce dimanche 19 mai. Le thème de cette année, le bien être que les animaux peuvent procurer. Au refuge de la SPA à Rennes, les animaux sont présentés comme la meilleure des thérapies.

Près de 90 chiens et une cinquantaine de chats sont à l'adoption au refuge de Rennes

Rennes, France

Tout le monde succombe face aux petits yeux d'un chat, ou à la tendresse d'un chien. Au refuge de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Rennes, il y a plus de 90 chiens et près de 50 chats qui attendent de trouver un nouveau foyer.

Certains toutous sont à la SPA depuis plusieurs années © Radio France - Maxime Bossonney

Les portes ouvertes de la SPA c'est partout en France du samedi 18 mai au dimanche 19 mai. Et cette année, la société insiste sur le fait que les animaux sont bons pour la santé. Plus qu'un geste pour aider une petite boule de poil, l'adoption peut se révéler être un bienfait pour les nouveaux maîtres.

"On parle de "Ronron-thérapie", la présence des chats apaise" explique Jennifer Gavelle, responsable du refuge SPA de Rennes. "Le chien lui nous oblige à sortir, à être sociable, à faire du sport". Et en effet selon la Fédération Française de Cardiologie, vivre avec un chien diminuerait ainsi jusqu’à 36 % le risque de mortalité cardio-vasculaire.

Séance photo obligatoire pour les nouveaux adoptés © Radio France - Maxime Bossonney

Bien pour le corps, mais aussi bien pour la tête. Françoise a adopté une chienne à la SPA il y a 6 mois, "depuis c'est le bonheur à la maison, elle apporte de la joie" précise-t-elle. Quant à Erwan, il a profité des journées portes ouvertes pour repartir avec une petite cage en plastique. A l'intérieur, une chatte un peu apeurée. "Ça fait de la présence à la maison, c'est affectueux et en même temps c'est très indépendant" dit-il. Des propos confirmés par Tatiana, la bénévole du refuge de Rennes qui s'occupe des chats : "On sait que l'animal à besoin de nous, mais on a aussi besoin de lui, c'est vraiment un échange d'émotions qui apporte de la chaleur au foyer."

A France Bleu Armorique on adopte pas les chats, ce sont les chats qui nous adoptent © Radio France - Maxime Bossonney

Alors, si vous craquez pour une petite boule de poil, sachez que les portes ouvertes des refuges de Saint-Malo, Rennes, Vitré ou Chateaubourg se déroulent encore ce dimanche 19 mai. Vous pouvez aussi retrouver les horaires des jours de la semaine, ainsi que des conseils d'adoption sur leur site internet : www.la-spa.fr