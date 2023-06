Au Samu du Bas-Rhin, "l'objectif est de décrocher en moins d'une minute"

Au Samu 67 il y a entre sept et neuf assistants de régulation médicale 24h/24 et deux médecins régulateurs au minimum

La salle ressemble à n'importe quel centre d'appel. Chaque bureau dispose de trois ordinateurs et chaque opérateur a son micro-casque. "La salle est répartie en trois" explique Anne Weiss, la chef de service du Samu "il y a les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent et ceux qui ont pour mission de faire le bilan de l'intervention et il y a toujours au minimum deux médecins régulateurs." "Notre objectif est désormais de répondre en moins d'une minute" ajoute Patrick Pradines, le superviseur de la salle qui reçoit 1.900 appels par jour en moyenne.

Chaque appel au 15, au 112 et au 116-117 est d'abord décroché par un assistant de régulation médicale. Selon la gravité de l'appel, la décision n'est pas la même. Si c'est une urgence vitale, type crise cardiaque ou noyade, l'assistant ou l'assistante doit envoyer immédiatement les secours, tout en guidant la personne au téléphone sur les gestes de premiers secours à faire. Si c'est une question d'urgence relative ou médicale, l'appel est transféré à un médecin régulateur. Il y a enfin l'appel pour un simple renseignement, comme la recherche d'un médecin de garde.

"Il faut déceler très vite si c'est une urgence"

"Il faut juger de la situation en très peu de temps" avoue Natacha Hamm, qui est assistante de régulation médicale depuis trois ans. "Il faut déceler très vite si c'est une urgence. Parfois c'est évident, on l'entend tout de suite dans la voix de la personne, mais sinon il faut toujours être à l'affût et ne pas passer à côté parce qu'il peut y avoir des urgences secondaires et c'est en questionnant de façon plus poussée qu'on peut les déceler" explique la jeune femme.

Chaque appel est donc contrôlé et environ un quart des appels arrive jusqu'à un médecin régulateur qui choisira, soit de donner un conseil médical, soit d'envoyer une ambulance simple, soit le SMUR. Chaque jour sur la plate-forme il y a entre 7 et 9 assistants de régulation médicale et au minimum deux médecins régulateurs. Dans le Bas-Rhin, il y a aussi un médecin libéral, chargé du 116-117 pour les soins non programmés. Une collaboration amenée à s'étendre dès cet été, avec l'expérimentation du service d'accès aux soins 24h/24 pour désengorger les urgences.