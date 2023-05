Au service de médecine légale de Rennes, en plus des 200 autopsies par an, 5000 victimes blessées sont reçues

Quand on prononce le mot "médecin légiste", on pense immédiatement à ceux que l'on voit dans les séries policières, habillés en blanc et chargés de réaliser les autopsies pour déterminer les causes de la mort dans les enquêtes pour meurtre "c'est en effet une partie de notre travail " explique le docteur Marion Pierre. Au CHU de Rennes, 200 autopsies sont réalisées chaque année "c'est un chiffre qui reste stable depuis une dizaine d'années. En revanche le nombre de victimes blessées que nous recevons a été multiplié par deux en dix ans" explique le médecin. Le service de médecin légale et sa quinzaine de médecins, reçoit chaque année 5.000 victimes dont un millier de mineurs.

Evaluer les traumatismes physiques et psychologiques

La salle de consultation du docteur Marion Pierre ressemble à celle d'un médecin généraliste. Il y a un bureau avec un ordinateur, une table de consultation. D'autres salles du service permettent de réaliser des examens gynécologiques. Une salle est également réservée aux enfants victimes. Pour sa première consultation ce jeudi, le docteur Pierre reçoit un jeune homme qui a été agressé il y a une dizaine de jours. Avant l'entretien, le médecin a lu le rapport de gendarmerie sur les faits "cela me permets de ne pas avoir à demander à raconter de nouveau ce qui s'est passé" explique le médecin.

Le médecin légiste est le médecin spécialiste des violences

Dès le début de la consultation, le docteur Pierre se présente " je suis médecin légiste. Le médecin légiste est spécialiste des violences, c'est pour cela que vous êtes ici. Ce sont les gendarmes que vous avez vu, qui veulent savoir comment vous allez" annonce le médecin au jeune homme. Dix jours après son agression, il n'a quasiment plus de séquelles physiques mais le docteur l'examine tout de même, puis lui pose toute une série de question sur son sommeil, son appétit, son état d'anxiété "vous avez des images des faits encore en tête fréquemment ? "

A l'issue de l'entretien d'une trentaine de minutes, le médecin légiste établit un rapport qu'elle enverra aux gendarmes. Il permettra de mesurer le retentissement psychologique de l'agression sur la jeune victime. Mais surtout, elle prend le temps de proposer au jeune homme des consultations avec un psychologue, mais aussi un avocat ou un juriste "on est là aussi pour vous apporter du soutien". Le docteur Marion Pierre est pédiatre de formation " c'est vrai qu'on n'est pas dans le soin, ce ne sont pas nos patients, mais on reste médecins, et si on perçoit un retentissement psychologique, nous pouvons proposer ces rendez-vous avec des psychologues".

Le service de médecine légale du CHU de Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Un rapport pour permettre la manifestation de la vérité

Les médecins légistes reçoivent des victimes de violences conjugales ou sexuelles, des personnes agressées dans la rue, ou blessées dans un accident. Leur rapport va permettre permettre la manifestation de la vérité. "Les victimes nous sont adressées par le procureur, parce qu'il y a une enquête pénale en cours. Dans le cas de faits criminels, le médecin légiste peut être amené à détailler ses conclusions devant une cour d'assises "il y alors une certaine satisfaction d'aider à la manifestation de la vérité, mais nous avons aussi une sacrée responsabilité parfois. En fonction de ce qu'on dit, de la manière dont on expose les faits, cela peut aider à la compréhension du dossier et mais cela peut aussi conduire à faire condamner celui qui est dans le box". Pour cette raison, le docteur Pierre rappelle cet adage en médecine, "quand on ne sait pas répondre à une question, il faut savoir le dire."