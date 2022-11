Au service pédiatrie de l'hôpital de Saintes, "les grosses semaines on peut travailler 80 heures"

L'hôpital de Saintes, comme celui d'Angoulême manque cruellement de pédiatres pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. En l'espace de 2 à 3 ans, le service pédiatrie de Saintes est passé de 11 à 4 pédiatres. C'est trop peu pour faire face à l'étendue des tâches que doivent réaliser les médecins. C'est une situation que subit la docteur Gwenaëlle Massé, qui travaille dans le centre hospitalier de Charente-Maritime.

"Les grosses semaines on peut travailler 80 heures"

La France est en ce moment touché par une épidémie de bronchiolite qui met les services pédiatries en difficultés. La région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement touchée avec une augmentation de plus de 20% des passages aux urgences chez les moins de 2 ans, durant la semaine du 24 au 30 octobre, selon l'ARS. Les centres hospitaliers des départements de Charente et Charente-Maritime, notamment celui d'Angoulême et celui de Saintes, ne sont pas épargnés. Une situation aggravée par le manque de pédiatres hospitaliers. "On est passé d'un effectif de 11 à 4 pédiatres et un peu moins de cinq équivalents temps plein en l'espace de 2 à 3 ans", témoigne Gwenaëlle Massé, pédiatre à l'hôpital de Saintes. La docteur semble épuisée, mais arrive à trouver quelques minutes pour répondre à nos questions. "Les petites semaines, on travaille 50 heures. Les grosses semaines, on peut travailler 80 heures", atteste-t-elle.

Aucun répit

Les yeux humides, Gwenaëlle Massé confesse "c'est très difficile parce qu'on est très sollicités. On essaie de faire la même activité qu'on faisait avant, mais ça reste quand même assez difficile puisque nous, en tant que pédiatres, on a le service de pédiatrie, mais aussi le service de néonatologie (ou il y a les bébés de moins d'un mois et les prématurés), la maternité, les consultations, les urgences et l'hôpital de jour. Donc, on a six secteurs à faire tourner avec un peu moins de cinq équivalents temps plein et on a aussi des difficultés à avoir recours aux intérimaires."

Un métier avec trop de contraintes

La solution miracle, ça serait de nouvelles embauches, mais plus personne ne vient toquer à la porte du service pédiatrie, constate la docteur. "Ça fait trois ans qu'il y a des demandes de postes qui sont diffusées et on a eu qu'un seul recrutement, même pas en équivalent temps plein !" Pourquoi ? Selon la pédiatre, les jeunes sont bien au courant de là où ils vont mettre les pieds. "Il y a beaucoup de contraintes en termes de garde, en terme de week-end, en terme d'intensité, de travail, etc. Les gens maintenant veulent aussi plus de temps personnel et compte tenu des nombreuses contraintes, ils se détournent de l'hôpital", au détriment de la qualité des soins.

