Tours, France

Et si les perroquets rougissaient comme les humains dans des situations d'émotions vives ? C’est ce qu’une équipe de chercheurs français de l'INRA affirme avoir observé chez 5 aras du zoo de Beauval à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher. Une partie des joues du ara bleu et jaune devient rouge lors d'interactions dites « positives » avec les soigneurs. Les chercheurs ont publié leurs résultats hier dans une revue scientifique américaine..

La capture d'écran des photos du changement d'apparence des perroquets - Arielle Beraud/INRA

Dans cette étude de l'INRA, menée par l'équipe d'Aline Bertin de l'Unité mixte de recherche « Physiologie de la Reproduction et des Comportements » (Inra – CNRS – Université François Rabelais de Tours – IFCE) au Parc de Beauval, la chercheuse explique : "Nous avons observé trois zones particulières où des petites lignes de plumes noires peuvent se dresser de manière indépendante sur la nuque, la calotte au-dessus du la tête et sur les joues. On a aussi des changements de couleur de la peau qui est initialement blanche et dénudée de plumes."