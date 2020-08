Aubagne : un faux diagnostic de mucoviscidose pour Nathaël, grand prématuré ?

Des médecins de La Timone ont découvert une mucovicidose à ce petit garçon âgé de 3 ans et demi bientôt. Une grave erreur de diagnostic selon ses parents qui attaquent le grand hôpital marseillais.

Nathaël a-t-il été victime d'une erreur de diagnostic ? C'est ce qu'affirment ses parents, installés à Aubagne. Le parcours médical de ce grand prématuré démarre en 2017, à sa naissance, à six mois, après la mort de son frère jumeau dans le ventre de leur mère.

Nathaël naît polyhandicapé, et "sur la base de deux tests sur cinq", précise Thierry, son papa, des médecins de La Timone lui diagnostiquent en plus une mucoviscidose. Une maladie génétique incurable et mortelle. "À l'époque, notre fils a aussi passé un test génétique qui s'est révélé négatif à la mucoviscidose. Mais à l'époque, nous n'en avions pas été informés", assure encore le père de Nathaël.

Un avortement et de nouveaux tests pour Nathaël

Sans donc connaître les conclusions de cet examen, Thierry et sa femme décident de déménager pour que leur fils "reçoive les meilleurs traitements". Le couple, qui décide dans la foulée d'avorter de son troisième enfant, débarque à Toulouse où Nathaël repasse une batterie d'examens.

Et les résultats de ces nouveaux tests sont sans appel : Nathaël n'a pas la mucoviscidose. "Pour nous, souffle Thierry, ç'a été dur à encaisser... D'un côté, bien sûr, ça nous enlève un poids de savoir que notre enfant n'est pas atteint de cette maladie... Mais de l'autre, on se dit qu'on n'aurait jamais dû en arriver là."

Une procédure en cours

De retour à Aubagne, Thierry et sa femme ont donc souhaité régler à l'amiable "le préjudice que La Timone leur a, disent-ils, fait subir", mais sans succès. "On nous a dit, entre autre, que l'hôpital marseillais n'avait pas pu nous transmettre le test génétique parce que nous "avions rompu le lien" en déménageant. Ce qui est faux puisque Nathaël a été suivi jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que nous partions pour Toulouse", affirme Thierry.

Lui et sa femme ont donc décidé d'engager une procédure devant le tribunal administratif de Marseille contre l’hôpital de La Timone qui ne souhaite pas faire de commentaire, en raison, notamment, du secret médical.