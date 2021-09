Aubenas : les "suspendus" devant Pôle Emploi

Les "suspendus" comme ils s'appellent ont formé une file devant l'entrée de Pôle Emploi à Aubenas. Ils viennent pour la plupart du secteur de la santé : infirmières, kiné ou encore éducateurs. Leur point commun : ils ont refusé de se faire vacciner et leur employeur les a suspendu.

"Je ne sais plus quoi faire. J'aime mon métier.é - Anne, 56 ans, suspendue depuis la mi septembre

Anne est éducatrice spécialisée dans une maison d'accueil spécialisée. Elle aime son métier et voudrait poursuivre son activité. Mais elle refuse de se faire vacciner. Aujourd'hui Anne hésite : se faire vacciner et poursuivre ce métier qu'elle aime ou ne pas reprendre le travail et changer de métier.

Nora, infirmière dans un hôpital d'Ardèche a déjà décidé. Hors de question pour elle de se faire vacciner. Elle envisage donc de changer d'activité. Pourquoi ne pas aller ramasser des fruits ou travailler dans le maraîchage dit-elle.

"J'ai ramassé des fruits lorsque j'étais jeune, je peux recommencer." - Nora, infirmière dans un hôpital d'Ardèche

La plupart de ces manifestants ne sont pas contre la vaccination mais plutôt contre le fait de la rendre obligatoire. C'est le cas de Mathieu, kiné à Vals-les-Bains. Il refuse de se faire vacciner : lui aussi n'a plus le droit d'exercer depuis mi septembre.