Aubenas : les urgences fermées la nuit du lundi au jeudi cet été

Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale a annoncé ce mardi que son service des urgences serait fermé en juillet et en août du lundi au jeudi de 22 heures à 8 heures 30. Sur ces horaires-là, seul continuera à fonctionner le SMUR qui pourra prendre en charge les urgences vitales. Entre 18 heures 30 et 22 heures, il faudra appeler le 15 avant de se présenter aux urgences et le médecin régulateur estimera si votre cas relève des urgences. En plus des urgences vitales, les urgences pourront alors prendre en charge la traumatologie.

ⓘ Publicité

Dans tous les cas, les urgences seront prises en charge mais il est possible que les patients soient envoyés vers d'autres hôpitaux comme Montélimar, Privas ou Valence.

Un fonctionnement normal les vendredi, samedi et dimanche

Les urgences d'Aubenas retrouveront un fonctionnement normal en revanche en fin de semaine du vendredi au dimanche avec un accueil sans restriction 24h/24, c'est-à-dire sans passer par le 15.

Un dysfonctionnement au pire moment pour le Sud Ardèche

Cette annonce intervient alors qu'à cette période la population augmente fortement en Sud Ardèche. On estime que le nombre d'habitants passent de 100.000 à 300.000 personnes avec l'arrivée des touristes.

Cette décision est dictée par le manque de médecins : l'hôpital d'Aubenas a été confronté au départ de deux médecins urgentistes au printemps dans un service déjà en forte tension. Depuis début avril, il n'y a plus d'accueil la nuit aux urgences. La direction a pu recruter un médecin de façon temporaire pour cet été mais ça ne suffit pas à retrouver un fonctionnement normal.