Aubenas : les urgences reprennent un fonctionnement normal en journée, pas la nuit

Depuis le 3 avril, il n'était plus possible de se rendre directement aux urgences d'Aubenas de jour comme de nuit en raison d'un manque de personnel médical. Cette mesure devait s'appliquer jusqu'à la fin du mois. Au bout de dix jours, à l'usage, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale s'est rendu compte que la régulation pouvait être levé car il n'y avait pas de surcharge en journée. L'obligation d'appeler d'abord le 15 a donc été levée. Et les malades peuvent se présenter à nouveau librement aux urgences entre 8h30 et 18h30.

Fermeture maintenue la nuit jusqu'à fin avril

En revanche, la fermeture est maintenue de 18h30 à 8h30. Sur ces horaires-là, en dehors des urgences vitales, il reste obligatoire de composer le 15 pour être orienté. L'hôpital espère reprendre un fonctionnement normal 24h/24 au mois de mai. Ces dispositions ont soulevé l'inquiétude de l'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas et l'indignation du président du service départemental d'incendie et de secours car c'est une surcharge de travail pour les pompiers.