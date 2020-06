Aubenas : plus de 250 habitants du quartier des Oliviers testés

Des rubalises pour délimiter les files des véhicules sur le parking du stade Georges Marquand et au bout quatre postes de prélèvements. L'agence régionale de santé a fait installer des barnum pour protéger du soleil les personnels. Ils sont habillés en combinaison verte, un masque sur le visage et des visières et à chaque fois, ce sont eux qui glissent l'écouvillon dans le nez des habitants du quartier des Oliviers qui ont fait le déplacement.

Les dépistages se sont passés sur le parking du stade Dugradus à Aubenas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Rassurer des habitants inquiets

Un des objectifs, c'était de rassurer les habitants du quartier populaire des Oliviers à Aubenas dont certains se sont sentis abandonnés après la découverte d'un foyer de covid début juin. Après deux réunions de famille, les cas de covid se sont multipliés. 42 personnes ont été testées positives. A chaque fois, l'agence régionale de santé a tenté de remonter la chaîne de contamination et de savoir avec qui ses personnes avaient été en contact. Mais c'est finalement un dépistage plus général qui a été décidé. Tous les habitants du quartier pouvaient venir se faire dépister mais seuls 277 d'entre eux ont fait le déplacement. Le dépistage n'a fonctionné qu'une journée ce mercredi.

Je crois que j'ai été en contact avec une personne positive, je préfère venir explique Lassan, un des habitants venus se faire dépister.

Ce dépistage devrait aussi permettre de savoir comment le virus circule dans ce quartier au-delà du cercle familial contaminé et à quelle vitesse.