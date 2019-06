Aubenas : un nouveau bâtiment pour les urgences de l'hôpital en 2020

Aubenas, France

Les urgences de l'hôpital d'Aubenas vont bientôt quitter leurs préfabriqués. Des bâtiments devenus un peu exigus et pas très fonctionnels.

Le bâtiment devrait être livré au premier semestre 2020

Les nouvelles urgences, ce sont 2700 m². Principal changement, plus de place et un bâtiment plus fonctionnel à proximité de l'ascenseur qui mène à l'hélistation, à proximité du service d'imagerie médicale et du plateau technique. L'accueil des patients a notamment été soigné. L'espace sera moins anxiogène.

La feuille signée par tous les acteurs a été scellée puis déposée dans la première pierre posée ce lundi © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une opération auto-financée

C'est sur ses fonds propres que l'hôpital d'Aubenas a financé les 9 millions de ces bâtiments. L'hôpital qui vient de connaître quatre années excédentaires d'un point vu financier. La direction a d'ailleurs engagé d'autres travaux comme la rénovation du service d'oncologie. II y aura également dans quelques mois un nouveau service de néonatologie.