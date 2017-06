Aubigné-Racan : les habitants inquiets après le départ brutal du deuxième médecin

C'est un coup dur pour les habitants de cette commune du Sud Sarthe. Le deuxième généraliste installé depuis 7 mois s'est volatilisé! Le praticien a d'abord eu un soucis personnel de santé puis n'est jamais revenu. Les habitants écrivent en nombre au maire qui part à la recherche d’un remplaçant.

La plaque est encore visée à droite de la porte d'entrée avec deux numéros de téléphone pour prendre rendez-vous, place des AFN, près de l’église. Rien n'indique que le cabinet est fermé. Pas d’affichette. Pourtant, depuis le 30 avril dernier, le médecin n’exerce plus. Le praticien de 52 ans, arrivé en septembre dernier, a eu un ennui personnel de santé : il s’est fait opérer du genou. Et depuis n’est jamais revenu. Il a écrit au maire pour lui dire qu'il quittait son cabinet et qu’il souhaitait rompre le bail qu'il avait demandé à signer pour quinze ans. Philippe Leguet dit son incompréhension : « De très bonnes relations étaient nouées, je l’ai reçu plusieurs fois. Je pensais que la confiance était installée. C’est une grosse déception ». Le maire rappelle que la commune avait financé les travaux de rénovation du cabinet médical pour plus de 7.000 euros.

"Les habitants sont complètement désemparés"

Depuis, les habitants, surtout les retraités, sont inquiets. Ils sont nombreux à écrire en mairie pour dire leur incompréhension. Des courriers que le secrétariat a rassemblés pour les envoyer au Conseil de l’Ordre des médecins. « Les gens ont besoin de leurs dossiers médicaux », explique le maire. « Or personne ne peut les leur transmettre, sauf un médecin, puisqu’il s’agit d’informations confidentielles ». Et l’élu cite quelques situations qui lui remontent : « Mon mari doit rentrer à l’hôpital et il n’a pas de dossier. Mon mari a fait un AVC et il suit un traitement ». Philippe Leguet résume : « Les habitants sont complètement désemparés ».

Des démarches pour trouver un nouveau médecin

Le maire d’Aubigné-Racan a écrit aux facultés de médecine de Tours et d'Angers pour tenter de trouver un remplaçant à ce médecin qui s’est volatilisé. Dans la commune de 2.200 habitants, n'est pas nécessaire d'avoir un deuxième praticien à plein temps, estime Philippe Leguet : « Je pense qu’un médecin habitant le Mans ou Tours peut tenir une permanence deux ou trois jours par semaine ». D'autant qu'un cabinet flambant neuf l'attend pour un loyer modique. Dans l’intervalle, les habitants savent qu’ils devront prendre leur mal en patience : « C’est la galère ! Tous les médecins des alentours sont surchargés de travail », témoigne l’un d’entre eux.