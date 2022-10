Aubusson : à l'hôpital, opération mammographie sans rendez-vous pour octobre rose

En Creuse, moins d'une femme sur deux se fait dépister contre le cancer du sein. Pour inciter les femmes à venir faire une mammographie, l'hôpital d'Aubusson organise des journées où les femmes peuvent se faire dépister sans rendez-vous. La prochaine aura lieu le lundi 17 octobre de 9 heures à 17 heures. "On essaye de combattre pour dédramatiser l'examen, pour le rendre comme venir faire une radio du dos", raconte le docteur Elyamani, responsable du service d'imagerie à l'hôpital d'Aubusson.

Un examen moins douloureux qu'avant

Dans l'imaginaire, la mammographie est examen douloureux. "Pour moi, c'est un examen quelconque, ça ne fait pas mal, raconte Mireille, qui vient tout juste de le réaliser. Peut-être que je ne suis pas douillette." D'après le radiologue, l'examen est de moins en moins douloureux avec les nouvelles technologies : "Je ne vais pas dire que ça ne fait pas mal, ce serait mentir, la pression du sein dure désormais 2 à 3 secondes, mais pour le bénéfice qu'elles vont en tirer, ce n'est rien du tout."

Deux autres facteurs expliquent que moins d'une femme sur deux se fait dépister. La Creuse est un département rural, de nombreuses personnes âgées ont des difficultés pour se déplacer à Guéret ou à Aubusson, seules villes où il est possible de réaliser une mammographie. L'autre, c'est la peur de connaître un mauvais résultat. "Mieux vaut prévenir que guérir, insiste le docteur. Il faut repérer le cancer quand il est tout petit, s'il est métastasé, l'histoire est complètement différente." De 50 à 74 ans, il est conseillé de se faire dépister tous les deux ans.

Une campagne photos dans l'hôpital

Sur les murs d'hôpital d'Aubusson, les soignants et le personnel administratif - 60 personnes - ont pris la pause sous l'œil du photographe creusois Arnaud Maréchal. La campagne s'appelle "le cancer du sein n'a ni visage, ni origine, ni âge, ni sexe, ni profession, contre le cancer, nous sommes toutes et tous engagés!". "Le principe de sensibiliser de façon locale, c'est de se dire que cette personne que je croise au quotidien a pu être impactée de près ou de loin par ce cancer, explique Céline Alanord, la chargée de communication de l'hôpital. On met en avant les soignantes car avant d'être des blouses blanches, ce sont des femmes qui peuvent être atteintes du cancer." "Si elles voient que l'on est impliqué, ça peut les motiver à venir se faire dépister", explique Rita, infirmière.