Aubusson : il arrête sa grève de la faim destinée à sauver l'hôpital

Aubusson, France

Le directeur de l'ARS a rencontré tour à tour les élus municipaux, de la Communauté de Communes et du Département pour le secteur d'Aubusson avec à chaque fois une série de bonnes nouvelles.

1) Le nouvel hôpital d'Aubusson verra le jour en février 2023 : c'était un dossier lancé en 2002 et qui n'avait plus évolué depuis. Le nouvel hôpital d'Aubusson sera installé sur le site du Mont avec un échéancier très précis. Premiers coups de pioche en mars 2021 et livraison en février 2023. Le site englobera l'hôpital actuel, l'Ehpad du mont et de nouveaux locaux. Il sera muni d'une piste pour hélicoptère, piste dont le financement a déjà été versé. L'hélico du Samu de Limoges sera remplacé par un appareil neuf en mai 2019, un appareil qui permet de voler la nuit ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

2) Au moment où le nouvel hôpital entrera en service, les deux maisons de retraite d'Aubusson ne feront plus qu'une, située sur le site Saint Jean dans le centre ville. Il y aura un peu moins de lits qu'aujourd'hui, mais actuellement les taux d'occupation ne sont pas de 100%

3) Les Urgences migreront dans le nouvel hôpital du Mont et seront donc pérennisées. L'ARS félicite Aubusson de posséder aujourd'hui 4 médecins pour les urgences soit un effectif complet ce qui est loin d'être le cas partout.

4) La chirurgie qui concerne les opérations de la cataracte et qui représentent en moyenne une intervention par semaine est maintenue pour les quatre années à venir. Le nouvel hôpital construit ne devrait pas renfermer de bloc opératoire ; les opérations courant 2023 pourront s'effectuer à guéret avec des chirurgiens pourquoi pas venus de Limoges

5) En 2015, un projet d'installation d'une unité du Samu à Aubusson avait été évoquée. Ce projet ne verra jamais le jour car il sera impossible de trouver les médecins nécessaires affirme la Cour des Comptes dans un rapport.

Fort de toutes ces informations, Mathieu Charvillat cesse sa grève de la faim et en appelle aux médecins de secteur mais aussi à la population afin de renforcer l'activité de l'hôpital d'Aubusson. "L'ARS nous donne un délai de 4 ans; à nous de montrer que les services doivent survivre. Si nous ne le faisons pas, des services fermeront mais alors nous l'aurons mérité!".