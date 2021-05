Creuse : tous les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner contre le coronavirus dès ce samedi

Il reste des doses de vaccination à Aubusson ce samedi 1er mai. Depuis 8h30, une opération de vaccination sans rendez-vous est organisée dans la commune avenue d'Auvergne, juste à côté de l'hôpital du Mont. Peu avant 10h, les soignants ont déjà distribué des créneaux à 200 personnes et ils peuvent encore en vacciner 400 de plus. La préfecture vient donc de décider d'élargir le public cible. Et ça restera comme ça à partir de lundi, assure la préfecture.

La Creuse ouvre la vaccination aux plus de 50 ans

Normalement pour se faire vacciner à Aubusson il fallait avoir plus de 60 ans ou alors plus de 18 ans et une maladie comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou l'obésité. Pour ces adultes qui ont des comorbidités, la vaccination est accessible depuis ce samedi. Mais il n'y avait pas foule à Aubusson, donc pour écouler les stocks de Moderna, exceptionnellement, même les plus de 50 ans qui n'ont pas de problème de santé peuvent venir se faire vacciner.

La Creuse est le premier département à ouvrir la vaccination à tous les plus de 50 ans. A l'échelle de la France ça ne sera pas possible avant quinze jours. Depuis ce matin, plusieurs catégories de personnes sont prioritaires : tous ceux qui vont tenir les bureaux de vote pour les élections du mois de juin, quel que soit leur âge.

Prochaines vaccinations sans rendez-vous à Auzances et La Courtine

Si vous faites partie de tous ces publics cibles, vous pouvez aller dans les centres de vaccination ou alors aux opérations sans rendez-vous. Aprè_s celle de ce samedi à Aubusson, les prochaines seront samedi 8 mai à Auzances et La Courtine.

La vaccination sera ouverte à tous les adultes du pays, le 15 juin, selon une annonce d'Emmanuel Macron vendredi sur Twitter.