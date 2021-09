Creuse : un camion pour faciliter le quotidien des personnes âgées

La chute est la première cause de décès chez les plus de 65 ans. Pour faciliter le quotidien des personnes âgées et diminuer ces risques de chutes, un camion fait le tour de la Nouvelle Aquitaine en ce moment. Il est baptisé "Ma maison AVenir." Ce mercredi, il s'arrêtait à Aubusson.

"On est là pour faire de l'information, de la prévention et de la sensibilisation", explique le responsable du stand, Emmanuel Ermy.

Pour cela, l'entreprise propose tout un tas d'aménagements, du plus simple au plus sophistiqué. "Par exemple, on montre qu'il existe des détecteurs de mouvements qui allument des lumières quand on se lève la nuit", montre Mélanie Schreiner, ergothérapeute. "Dans la salle de bain, on propose des brosses à long manche pour se laver le dos, se brosser les cheveux. Des systèmes d'appuis au niveau de la douche aussi."

"Ma maison AVenir" modélise une chambre avec des installations visant à diminuer les risques de chutes des personnes âgées. © Radio France - Tristan Barraux

On ne se rend pas compte que chez soi on a des pièges

L'enjeu est majeur, 280 000 personnes par an sont victimes de chutes accidentelles à leur domicile. "Combien de personnes ont leur tuyau d'arrosage qui traine par terre sur le gravier, la pelouse. J'ai eu le cas de ma mère il n'y a pas longtemps qui est tombée à cause de ça. Heureusement elle ne s'est pas fait mal, mais parfois on ne se rend pas compte que chez soi on a des pièges. C'est là qu'un professionnel comme un ergothérapeute peut les repérer", justifie Emmanuel Ermy.

Plus d'informations sur leur site internet.