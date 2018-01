Auch, France

C'est un des dossiers les plus chauds que le Gers ait à gérer depuis plusieurs mois. La nouvelle préfère s'en est émue, le président du Conseil Départemental, le socialiste Philippe Martin aussi : la situation des urgences auscitaines, proprement aux abois, n'est plus acceptable.

La dégradation des urgences dans le @LeGers32 n'est pas admissible. L'ARS doit répondre aux questions des urgentistes pic.twitter.com/AlSAQxSSWX — Philippe Martin (@pmartin_32) November 8, 2017

Un seul médecin pour plusieurs dizaines de patients aux urgences d'Auch

Les urgences au Centre hospitalier ne fonctionne plus qu'avec 10 médecins en tout, contre plus de 25 normalement (près de 9 ETP contre 23). Vague de démissions, départs des internes à l'issue de leur formation et surtout incapacité structurelle à embaucher de nouveaux médecins urgentistes. Pourquoi ? Parce que le CH d'Auch, comme certaines autres structures en Occitanie, n'a pas encore adapté les 39 heures à son personnel médical aux urgences. Or une circulaire nationale datant de décembre 2014 puis son instruction de juillet 2015 réorganisent le temps de travail de la profession : consacré à la prise en charge des patients, le travail posté est limité à 39 heures hebdomadaires.. À Auch, les urgentistes sont restés sous le régime des 48 heures.

Comment voulez-vous dans ces conditions que les jeunes médecins restent dans le Gers alors que les hôpitaux voisins proposent des conditions de travail meilleures que les nôtres ? Les médecins qui n'ont pas d'attache du Gers sont partis. Pire, on n'arrive pas à recruter.— Dr Monique De Brito, médecin urgnetiste au CHU d'Auch, et déléguée départementale de l'Amuf

#GrèveGénérale aux #urgences d'#Auch (32) Il y a longtemps que l’on s’y attendait : un préavis de #grève reconductible sera déposé par l'#AMUF ce jeudi matin aux services des #urgences d'Auch - Infos ici -> https://t.co/C8zvbwCZ2Upic.twitter.com/mDinEGjYf3 — AMUF - Asso des Médecins Urgentistes de France (@AMUFAMUF1) January 11, 2018

Souvent, le Dr De Brito, le service fonctionne avec un médecin régulateur (au centre 15), un médecin du Smur et un médecin à l'accueil des urgences. Si le Smur doit partir en intervention, il ne reste donc qu'un professionnel pour s'occuper des patients, qui peuvent être 70 par jour!

Le personnel médical a proposé à la direction (en cours de changement) de rester aux 48 heures le temps de recruter des médecins à 39 heures. Mais les instances directives ont peur d'un sous-effectif encore plus grand avec cette logique de temps de travail. Un nouveau directeur par intérim, celui de l'hôpital d'Agen, prend le relais cette semaine. Dans les prochains jours également, l'Agence Régionale de Santé qui suit le dossier "avec la plus grande attention" a également prévu de faire une visite à Auch. Enfin, une mission d'experts nationaux est attendue dans le Gers fin février. "C'est tard, déplore le Dr De Brito, on aurait dû régler ces questions il y a longtemps. Je ne sais pas comment ils vont sauver les urgences d'Auch."

Le pôle de traumatologie/médecine en grève aussi au CHU de Toulouse

Ce lundi également, la CGT appelle à la grève le personnel du pôle I3LM (inflammation, infection, immunologie, loco-moteur) du CHU de Toulouse. Réorganisation présentée au CHSCT en novembre dernier, dans les services d'orthopédie et de traumatologie de Pierre-Paul-Riquet, les absents ne seront pas remplacés, les agents pourront travailler dans deux services et le personnel ne pourra plus prendre ses congés d'été comme il le souhaite.

Il est rare que tout un pôle (en l’occurrence 11 services) soit appelé à la grève au CHU. © Radio France - Bénédicte Dupont

Il y a un profond malaise au CHU. On est soumis à des plans d'austérité qui prévoit la réduction du personnel en poste. On a donc des agents jeunes, motivées et qui sont déjà épuisées, alors qu'elles n'ont pas 30 ans. — Marie Moulinier, infirmière déléguée CGT du personnel.

C'est la première grève de l'année au CHU de Toulouse après celles, nombreuses, en 2017, toujours menées par la CGT : la pédo-psychiatrie à la Villa Ancely, le transport du sang (le "801", toujours en grève), les infirmières du bloc opératoire de l'hôpital des enfants, le service stérilisation, ou encore les crèches.

Pour rappel, quand les personnels des hôpitaux publics sont en grève, ils sont théoriquement assignables, de façon à ce que le service public ne soit pas interrompu.