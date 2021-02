Vaccination : "Les territoires ruraux ne doivent pas être oubliés" plaident les élus d'Alsace Bossue

Des élus du nord de l'Alsace écrivent à la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier. Ils lui demandent d'ouvrir un centre de vaccination en Alsace Bossue. Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, Marc Sene, Président de la communauté de communes d’Alsace Bossue et Jean-Louis Scheuer, maire de Druligen estiment que la campagne de vaccination met en évidence "un problème d’inégalité territoriale".

Comme il n'y a pas de structure hospitalière en Alsace Bossue, "une quarantaine de professionnels de santé de ce territoire rural s’est mobilisée et organisée", pour ouvrir un centre de vaccination à Drulingen, expliquent les élus. "Les équipes médicales sont constituées (médecins, infirmiers et sapeur-pompiers sont mobilisés), la logistique est en place avec évidemment la mise à disposition d’une salle suffisamment grande pour accueillir la population pendant toute la durée de la campagne de vaccination".

Plus de 30 minutes de route pour se espérer pouvoir se faire vacciner

Le dossier de demande d’ouverture a té déposée à l'Agence régionale de santé depuis plus d'un mois, mais aucune autorisation n’a été accordée à ce jour. Selon les élus, cette situation pénalisent les habitants de ce territoire du nord ouest de l'Alsace. Les centres les plus proches se trouvent soit à Sarreguemines (Moselle) à 35 minutes de route, à Sarrebourg (Moselle) à 30 minutes ou encore Saverne (Bas-Rhin), également en moyenne à 30 minutes.

Pour le moment il n’y a plus de créneaux disponibles dans aucun de ces centres et pour une période indéterminée. "Sans compter qu’en ruralité, beaucoup de personnes âgées sont isolées et ne disposent pas de moyen de transport", ajoutent les élus dans leur courrier à la préfète. "Les territoires ruraux de l’Alsace-Bossue et leurs populations ne doivent pas être oubliés", concluent les élus alsaciens.