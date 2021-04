Aucun décès dans les Ehpad de Haute-Garonne depuis deux semaines et 'l'euphorie" qui s'installe

La vie reprend progressivement son cours dans les Ehpad de la région. La vaccination a bien avancé, et à titre d'exemple, 90% des résidents de la maison de retraite Les Buissonnets à Toulouse ont maintenant reçu leurs deux injections. Les activités reprennent donc progressivement, tout comme les repas à plusieurs.

Des petits plaisirs du quotidien encore impensables il y a quelques mois, mais qui ne doivent pas pour autant inciter au relâchement, alors que les vacances de Pâques démarrent ce week-end.

Hélène Villars, gériatre au CHU de Toulouse était l'invitée de France Bleu Occitanie ce vendredi matin. Elle est également en charge de la plateforme Covid pour les Ehpad de Haute-Garonne.

France Bleu Occitanie : Les vacances démarrent ce vendredi soir pour les scolaires. Est-ce qu'on peut encoyer les enfants aux plus âgés pour les semaines à venir?

Hélène Villars : Pas encore, même si la vaccination a bien progressé en Occitanie. Dans la région, chez les plus de 75 ans, plus d'une personne sur deux a reçu le vaccin. Donc c'est vrai que dans une certaine mesure, on peut être rassuré, d'autant que le vaccin protège des formes graves. On peut être un peu plus rassuré que l'année dernière, et c'est une composante à prendre en compte.

Il y a une douleur morale pour tout le monde, on veut renouer le lien. Et vu que les vacances ont été avancés d'une semaine, les parents sollicitent aussi naturellement les grand-parents.

F.B.O : Mais le lien physique, est-ce qu'on peut se remettre à faire des bises aux plus âgés?

H. V : Je n'irais pas jusqu'à le recommander, on est tout de même dans une période où il faut limiter au maximum nos contacts, c'est une période compliquée. Il faut rester prudents.

F.B.O : Le risque désormais, c'est que nos grand-parents nous transmettent le virus?

H.V : Exactement, les plus âgés peuvent être asymptomatiques et vaccinés et transmettre le virus et ses formes graves. Sans oublier que les grand-parents les plus jeunes qui ont la soixantaine ne sont pas encore vaccinés.

F.B.O : Au sein des Ehpad de la région, est-ce que la vaccination permet de retrouver une vie normale? On en est où?

H.V : Depuis que 85% des résidents ont reçu leur deuxième dose, le taux d'hospitalisation, de décès s'est effondré dans les Ehpad. On a eu deux semaines sans décès en Haute-Garonne, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. On a donc une sorte "d'euphorie" qui s'installe, on a repris les repas dans les zones communes, ainsi que les visites de proches, nettement moins strictes. On a même repris les visites dans les chambres.

F.B.O : Mais c'est encore au cas par cas, il y a encore des Ehpad qui restent assez stricts?

C'est encore au cas par cas c'est vrai, c'est le directeur ou la directrice qui décide. Des variants circulent encore sur notre territoire, notamment anglais. Si dix personnes ne sont pas vaccinées dans un Ehpad, elles peuvent faire des formes graves. Donc on prend encore des précautions pour eux. Mais le moral est meilleur, le lien s'est renoué, on a quand même passé le plus dur pour tous ces résidents.