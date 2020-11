"Aucun Ehpad de Haute-Loire ne sera épargné par la Covid" assure un directeur d'établissement

Les Ehpad de Haute-Loire font actuellement face à des contaminations en hausse chez leurs résidents. Le nombre de nouveaux cas chez les plus de 90 ans est actuellement de 4.056 pour 100.000 habitants dans le département ! Les directeurs que nous avons contactés font part de leur inquiétude.

Selon le dernier décompte de l'ARS, 13 clusters actifs sont situés dans les Ehpad de Haute-Loire, qui en compte une cinquantaine. Des chiffres amenés à évoluer au vu des contaminations chez les plus âgés : le taux d'incidence chez les plus de 90 ans y est de 4.056 pour 100.000 habitants au 1er novembre ! Les directeurs d'Ehpad que nous avons contactés, certains souhaitant rester anonymes, s'alarment pour les jours à venir.

L'évolution du taux d'incidence en Haute-Loire dans le temps et selon les âges. - Covid Tracker à partir des données de Santé Publique France

Tout les Ehpad de Haute-Loire sont en alerte

Comparé à la première vague de coronavirus, la circulation du virus est beaucoup pus forte dans le département de Haute-Loire, avec un taux d'incidence (tous âges confondus) à 992 pour 100.000 habitants ce lundi 2 novembre. Fatalement, les contaminations gagnent l'intérieur des Ehpad, expliquent plusieurs directeurs. Impossible de maintenir une vie sous cloche, avec les visites des familles, certes très encadrées, mais aussi les personnels, même s'ils surveillent chacun de leurs gestes.

C'est une certitude pour le directeur de l'Ehpad du Monastier-sur-Gazeille, qui est pour l'instant épargné par le virus : "On ne passera pas au travers. Aujourd'hui tout le monde est cas contact de tout le monde, dit-il, et on connaît même personnellement des morts du Covid en Haute-Loire, ce qui n'était pas le cas de la première vague."

Il scrute tout les jours les résultats des tests PCR : pour l'instant, aucun n'est revenu positif, mais il peut y avoir des faux négatifs, tient-il à rappeler et d'ajouter, fataliste : "on aura tous du Covid un jour ou l'autre."

Une pénurie de matériel, comme au printemps

Certains directeurs interrogés nous font part de graves difficultés au quotidien : la difficile remontée des tests PCR, qui mettent parfois plus de 48H à revenir aux établissements, la fatigue des personnels dont les effectifs sont à peine renforcés, ou encore le phénomène de glissement qui touche des résidents : certains décident tout simplement de se laisser mourir.

A cela s'ajoute des problèmes d'approvisionnement en gants ou encore en blouses jetables, comme au printemps. La faute à des prix prohibitifs : pour les gants, 4 euros maximum la boîte de 100 avant l'épidémie, jusqu'à 18 euros aujourd'hui ! Un directeur confie également devoir débourser 2 euros 50 pour une blouse, quand elles valaient 10 centimes l'unité avant l'épidémie ... Les dotations du département permettent encore aux établissements de tenir, mais la situation plonge les personnels et directeurs d'Ehpad dans l'angoisse.