L'Agence régionale de santé d'Occitanie recommande de réaliser ces deux vaccinations en simultané pour les personnes concernées par une nouvelle dose de Covid-19 et par la grippe. La campagne de vaccination contre ce virus saisonnier démarre ce lundi 25 octobre.

"Aucune contre-indication" à la double vaccination contre la Covid-19 et la grippe selon l'ARS

Si elle est possible, la double vaccination contre la Covid19 et contre la grippe est recommandée par les autorités sanitaires (image d'illustration).

"Il n'y a aucune contre-indication à la double vaccination contre la Covid-19 et contre la grippe", selon l'Agence régionale de santé. C'est en effet à peu près la même population qui est concernée par l'injection d'une nouvelle dose de vaccin contre la Covid et dans le même temps, par le rappel du vaccin contre la grippe.

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce lundi 25 octobre dans toute la France et concerne près de 15 millions de Français - les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, avec comorbidités et les personnes obèses notamment.

Une double vaccination encouragée

La double vaccination en simultané est donc possible et même encouragée par les professionnels de santé : "C'est absolument essentiel de profiter de cette situation pour faire cette double vaccination qui donne une réponse similaire à une vaccination séparée. Il n'y a aucune contre-indication" assure le professeur Jacques Reynes, coordonnateur du département des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Montpellier.

Une seule chose à savoir si vous êtes concerné et si vous souhaitez réaliser les deux rappels en même temps : ce sera un vaccin dans chaque bras.

La vaccination contre la grippe possible chez son pharmacien

En lançant cette campagne vaccinale, l'ARS rappelle que le Haut Conseil de la santé publique recommande depuis 2012, la vaccination contre la grippe pour les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse.

De même, l'Agence régionale de santé précise que toutes les personnes à qui la Caisse d'assurance maladie envoie un bon de vaccination contre la grippe peuvent retirer directement le sérum en pharmacie. Ils peuvent aussi choisir où se faire vacciner : chez leur médecin, leur sage-femme, leur infirmière ou leur pharmacien, à condition que le professionnel de santé soit volontaire.