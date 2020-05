Aucune trace de coronavirus dans les premiers échantillons d’eau de mer et de coquillages analysés

Il n'y a pas de trace de coronavirus dans l'eau de mer. Ce sont les conclusions des premières analyses réalisées par le laboratoire nantais "Santé, environnement et microbiologie" du centre Atlantique de l’Ifremer.

Malgré le confinement, les scientifiques de l'Ifremer sont parvenus à réaliser des prélèvements d’échantillons d’eaux usées, d’eau de mer et de coquillages pour vérifier si des traces de SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de covid-19, pouvaient y être détectées. L'ifremer a analysé au total 21 échantillons de coquillages, des moules et des huîtres creuses, entre le 22 et le 27 avril. Ils proviennent de plusieurs sites sur la côte normande, les côtes bretonnes, la côte atlantique et sur la façade méditerranéenne. Les sites de prélèvement ont été sélectionnés selon leur exposition aux sources de contamination fécale d'origine humaine.

Bilan de ces recherches : aucun échantillon de coquillages n’a présenté de trace de SARS-CoV-2.

Poursuite des analyses tous les quinze jours

Par ailleurs, quatre échantillons d’eau de mer provenant de ces façades maritimes ont été analysés. Là aussi, aucun échantillon d’eau de mer n’a présenté de traces de coronavirus.

"Les analyses se pousuivent" explique Soizick Le Guyader, virologiste et responsable du laboratoire nantais de l’Ifremer. "Nous avons donc décidé de poursuivre nos prélèvements et nos analyses sur les mêmes sites tous les 15 jours pendant encore plusieurs mois, afin de suivre les éventuels effets d’une circulation potentiellement accrue du virus dans la population dans le contexte de la levée progressive des mesures de confinement".