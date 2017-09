AUDIO. Châteauroux : un atelier de sophrologie pour les aidants

Le centre départemental gériatrique de l’Indre organise des ateliers de sophrologie pour les aidants, ces personnes qui s’oublient face à la maladie d’un proche.

On les appelle les aidants. Ce sont ces personnes qui vivent au quotidien avec un proche atteint d’une maladie neuro-dégénérative type Alzheimer, Parkinson, démence vasculaire suite à un AVC ou maladie de Korsakoff (démence alcoolique)… Les aidants s'occupent des autres, mais souvent ils s’oublient et en arrivent parfois jusqu'à l’épuisement.

A Châteauroux, des ateliers de sophrologie et de relaxation leur sont désormais proposés une fois par mois le mardi après-midi au sein de l'accueil de jour et de la plateforme de répit du Centre départemental gériatrique de l'Indre. Un atelier vécu comme libérateur à en croire les témoignages recueillis par France Bleu Berry.

Une sophrologue de Châteauroux

Les cours sont assurés par Sabrina Braem sophrologue à La Châtre et Châteauroux, membre de l'association bien-être en Berry. Elle apprend aux aidants des exercices de respiration. "On va inspirer profondément en crispant légèrement tous les muscles du corps puis on va souffler très fort pour expirer". Les bienfaits sont immédiats. "C’est physiologique, le fait de contracter un peu plus le muscle en soufflant et en relâchant va forcément abaisser le niveau de tension musculaire".

Si je n’avais pas ces moments de liberté, je crois que je péterais les plombs » (une aidante)

"Ces moments à soi permettent de se ressourcer et garder un équilibre" (Gisèle) Copier

Le mari de Gisèle souffre d'un syndrôme parkinsonien atypique "avec un blocage progressif de la marche, il est en fauteuil roulant". La jeune retraitée reconnaît que la sophrologie l'aide à passer des moments difficiles. "L’autre jour je ne sais pas… j’ai pété les plombs… je suis partie dans la chambre et j’ai commencé à me calmer en me concentrant sur la respiration, au fur et à mesure les choses se sont calmées".

Eviter l’épuisement physique et psychologique

Pendant l’atelier de sophrologie, environ une heure, les proches malades sont pris en charge au sein de l'accueil de jour. "On leur propose des activités, de la lecture, on discute avec eux…" explique Jocelyne Cazy, l'une des infirmières du réseau. L’objectif est d’éviter le surmenage chez les aidants. "Parfois ça peut aller jusqu’à l’épuisement physique et psychologique avec une hospitalisation… dans ce cas la personne malade bénéficie d’un placement en urgence".

Comment faire pour s’inscrire ?

En moyenne huit à dix aidants participent à ce cours de sophrologie chaque mois le mardi après-midi. Adresse : accueil de jour et plateforme de répit du Centre départemental gériatrique de l’Indre, boulevard Saint-Denis à Châteauroux. Contact : Vanessa Barthélémy 06.74.26.11.36. Prochaines séances :

Mardi 19 septembre 2017 de 15h à 16h

Mardi 24 octobre 2017 de 15h à 16h

Mardi 28 novembre 2017 de 15h à 16h

Mardi 19 décembre 2017 de 15h à 16h