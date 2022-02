Augmentation du nombre d'infections graves à la bactérie Escherichia coli : un enfant touché en Bretagne

Un cas grave de contamination à la bactérie Escherichia coli a été enregistré en Bretagne depuis début février, annonce Santé Publique France. Au total, 13 enfants ont été gravement touchés par la bactérie en France, dont un est décédé, selon les autorités sanitaires, qui ne précisent ni la date du décès, ni l'âge de la victime.

Ces enfants ont été atteints par un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une maladie dont l'origine est le plus souvent alimentaire et potentiellement grave pour les enfants. Il s'agit d'une complication d'un épisode de diarrhée souvent sanglante, qui peut provoquer une insuffisance rénale aiguë.

Les autorités sanitaires ont donc lancé une enquête sur ces contaminations depuis le début de l'année (31 au total), pour "identifier une éventuelle source de contamination commune et à mettre en place les mesures appropriées" ."A ce stade, l'investigation épidémiologique n'exclut aucune piste", ajoute Santé Publique France.