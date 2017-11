Augmentation du prix du paquet de cigarettes : "cela nous empêchera pas de fumer", expliquent des Mayennais

Ce lundi, le prix de votre paquet de cigarettes augmentera de 30 centimes. Une augmentation due à une hausse des taxes, décidée par le gouvernement pour réduire la consommation de tabac. Pas de quoi dissuader la plupart des fumeurs en Mayenne.

Après quatre années de stabilité, le prix du paquet de cigarettes augmentera dès ce lundi de 30 centimes chez votre buraliste. Les cigarettiers ont en fait répercuté la hausse des taxes décidée par le gouvernement il y a plusieurs semaines. Ainsi quatre paquets sur cinq coûteront au moins sept euros. Et cela concerne aussi le tabac à rouler.

En Mayenne, cette nouvelle augmentation ne perturbe pas forcément les consommateurs. "Pour arrêter de fumer, il faut en avoir l'envie. Et moi je ne l'ai pas. Et là les 30 centimes ne sont pas significatifs" explique Sylvain. Lui fume 12 cigarettes par jour. "On fumera quand même" ajoute Yvette. "Peut-être qu'on diminuera un peu ou alors on passera à la cigarette électronique" sourit-elle.

Assis sur une terrasse de l'avenue Robert Buron de Laval, Saïd est plus critique. "Cela ne sert à rien d'augmenter le prix du paquet car vous pouvez aller dans les grandes villes trouver des cigarettes de Pologne, d'Algérie sur le marché parallèle" déclare le fumeur. D'après Pascal, buraliste au France à Laval, certains mayennais n'hésitent pas à aller à Angers ou Paris pour s'approvisionner. Ce professionnel se montre un peu dépité par la nouvelle augmentation de lundi. "En tant que buralistes nous ne pouvons pas tout le temps manifester" admet-il. Le prix d'un paquet de cigarette devrait atteindre 10 euros en 2020. Entre temps, il y a déjà six augmentations de prévues sur le tabac.

Un marché parallèle en Mayenne ?

Pour Patricia Lavolo, présidente de la chambre syndicale des débitants de tabac de la Mayenne, plutôt que d'augmenter les taxes sur les paquets, il vaudrait mieux s'attaquer au marché noir, au marché parallèle. "Notre département est un des plus touchés par le trafic. Il y a beaucoup de routiers qui ramènent des cartons de cigarettes, et certains ne s'en cachent même pas. Nous avons demandé à la douane d'intervenir plusieurs fois dans des entreprises car il y avait de la revente, notamment dans les CE". En Mayenne il y a environ 180 buralistes.

