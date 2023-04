Aulnay-sous-Bois : les urgences de l'hôpital sont partiellement fermées tout le week-end

C'est une situation censée être exceptionnelle qui se répète. Depuis vendredi 21 avril au soir, les urgences de l'hôpital intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine Saint-Denis) fonctionnent au ralenti. Seuls les malades transportés par les secours sont reçus. Les personnes qui se présentent spontanément son, elles, redirigées vers les hôpitaux les plus proches.

Ce "délestage" est en vigueur tout le week-end, jusqu'au lundi 24 avril, 8h du matin. Il sera ensuite réactivé tous les soirs – de 18h jusqu'à 8h le lendemain – jusqu'au mardi 2 mai, fait savoir l'établissement.

Manque de médecins

Cette situation s'explique par le manque de médecins. Selon Laurence Martineau, seuls la moitié des effectifs sont présents : "Pour pouvoir fonctionner on devrait être 32 équivalents temps plein, on n'est plu que 16", se désole-t-elle. Une situation qui dure, si bien que la soignante se demande combien de temps elle tiendra encore. "Aux médecins qui reste, on nous demande toujours plus. Moi, je suis en train d'envisager que je ne resterai pas encore médecin-urgentistes dans des conditions pareilles", explique-t-elle.

En mai dernier déjà, les urgences avaient dues fermer faute de bras. Pour Christophe Prud'homme, représentant de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF) en Seine Saint-Denis, cette situation se représentera tant que l'hôpital continue de perdre des médecins. "On est dans une situation catastrophique aujourd'hui parce que le personnel est épuisé, n'y croit plus et essaie de se sauver individuellement en allant voir ailleurs", explique le porte-parole.

Christophe Prud'homme presse donc le gouvernement d'améliorer l'attractivité des postes de médecins dans les hôpitaux les plus en tension, comme à Aulnay-sous-Bois. Facteur aggravant : la grève des médecins intérimaires vient fragiliser un équilibre tout relatif depuis le début du mois et l'entrée en vigueur d'une rémunération plafonnée .