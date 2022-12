Aurélia et Baptiste médaillés par l'Ordre National du Mérite pour leur don de cheveux contre le cancer

Baptiste et Aurélia 14 ans et 16 ans, frère et sœur ont été récompensés ce samedi 10 décembre par l'Ordre National du Mérite dans la Drôme pour leur don de cheveux à destination de la confection de perruques pour les malades du cancer. La cérémonie a eu lieu dans la salle des mariages de la mairie de Bourg-lès-Valence, en présence notamment de la maire Marlène Mourier, de la Ligue contre le cancer. Au total, près d'une cinquantaine de personnes étaient là pour assister à la remise du prix départemental du civisme pour la jeunesse, décerné dans la Drôme, seulement deux fois jusqu'ici, depuis sa création en 1983.

Le décès de leur grand-mère comme déclic

Au pupitre, devant l'assemblée, les deux adolescents racontent ce qui les a entraîné tous deux à donner leurs cheveux. En 2017, leur grand-mère est décédée d'un cancer. Cet événement les a poussés, à deux reprises depuis l'âge de 12 et 10 ans, à couper leurs mèches de 25 centimètres au minimum, taille nécessaire pour la fabrication de perruques pour les personnes malades du cancer. Mais les deux enfants ont pu suivre l'exemple de leur maman Anne-Sophie, qui avait déjà donné ses cheveux pour la même cause. "Aider, c'est une philosophie chez nous" explique Anne-Sophie. Elle explique aussi que ça n'a pas été très simple pour son fils Baptiste, "les cheveux longs ce n'est pas facile à porter pour un jeune garçon à l'école, il a été très souvent moqué. Mais il a suivi son objectif quand même. Je suis très fier de mes enfants" conclut-elle les larmes aux yeux.

Aurélia et Baptiste médaillés par l'Ordre National du Mérite pour leur don de cheveux contre le cancer © Radio France - Erwan Chassin

C'est tout cela que l'Ordre National du Mérite dans la Drôme a voulu récompenser par la voix de son Président départemental Didier Fabre, sur les conseils de Sophie Tanchon, conseillère municipale déléguée en charge du logement et des personnes en situation de handicap.

Des dons de cheveux très importants

1000 personnes apprennent chaque jour en France, selon l'Institut Pasteur, qu'elles sont malades du cancer. Ce qui signifie des soins de chimiothérapie très lourds qui entrainent très souvent la perte de la pilosité sur l'ensemble du corps et donc des cheveux. Une situation souvent très difficile à gérer pour les malades constate le Docteur Jean-Pierre Caille, Président de la Ligue contre le cancer dans la Drôme : "ce qu'il faut dire c'est que sur le plan psychologique cette longue période pendant laquelle ces personnes vont être sans cheveux est très mal ressentie parce que c'est porter l'image du cancer sur sa figure. Alors on essaye les perruques en synthétique, on essaye les foulards, mais c'est très mal ressenti. Donc le fait d'avoir des perruques avec des cheveux naturels est vraiment un progrès".