Autisme : "Mon fils doit trouver sa place", témoigne une maman de la Vienne

Julia Duchesne habite à Neuville-de-Poitou. Avec ses trois enfants, la maman de Milo, commence à s'épuiser pour trouver des solutions pour faciliter le quotidien de son fils. L'enfant a été diagnostiqué il y a 2 ans : "troubles du spectre autistique". Aujourd'hui à mi-temps et après une reconversion professionnelle pour s'occuper au mieux de son fils, Julia confie "bricoler au quotidien" faute de soutiens supplémentaires. "Milo a une hyper sensibilité aux bruits," explique-t-elle, "il supporte très peu le monde, il a besoin de rituels et n'est pas à l'aise avec les changements, l'imprévu, et là depuis le printemps il n'arrive plus à compenser. Parfois Milo peut faire d'énormes colères comme la fois où il a tapé très très fort sur le portail de l'école".

ⓘ Publicité

Devant le comportement de son enfant, et malgré le diagnostique médicale, la maman a parfois entendu que c'était "un problème d'éducation" qui expliquait le comportement de Milo. Blessée, Julia, serre les dents, comme elle le dit, et arrive à se rassurer en racontant le comportement et le parcours scolaire sans histoire du grand frère et de la petite sœur de Milo.

Une place sur liste d'attente depuis un an

La MDPH a reconnu le statut d'enfant handicapé à Milo, et a orienté la famille vers une institution qui pourrait intervenir à l'école, à la garderie et à la maison avec une équipe pluridisciplinaire, qui pourrait apporter des soins thérapeutiques et éducatifs explique Julia. Problème : Milo est placé sur une liste d'attente ça fait un an et rien ne se passe. Et pourtant une seule obligation pour la maman "mon fils doit trouver sa place."

loading