Autisme : une journée de rencontres samedi à la MFR Portes des Cévennes, à Sauve

A l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, ce samedi 2 avril, une journée de rencontres et de sensibilisation est organisée dans le Gard, à la MFR (maison Familiale et Rurale) Portes des Cévennes, à Sauve. L'action est organisée par l’Association Educative du Mas Cavaillac, en partenariat avec la MFR Portes des Cévennes. Accueil à partir de 10h, avec des partenaires qui, au quotidien, accompagnent les enfants et adultes avec autisme tout le long de leur parcours de vie et selon leurs besoins. Au programme en particulier : une conférence à 13h30 animée par Anne Grémond, médecin psychiatre de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nîmes ; conférence sur la thématique du « parcours inclusif, freins et perspectives, état des lieux ».

Sur place, vous attendent des professionnels et étudiants de Bac Pro SAPAT de la MFR Portes des Cévennes : structures gonflables, sports adaptés, atelier sophrologie, kermesse, poney...