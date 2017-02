Automédication : un marché en hausse qui sert la croissance des pharmacies

L'automédication, en hausse de 3,3% en valeur sur un an en France, a contribué à hauteur de 25% à la croissance du chiffre d'affaires des pharmacies en 2016, selon les données dévoilées vendredi par l'association de fabricants Afipa.

Le marché de l'automédication a progressé de 3,3% en valeur en 2016 en France, selon des chiffres communiqués vendredi par l'Afipa (Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable). Ces ventes de médicaments disponibles en pharmacie et non remboursés ont représenté 10,7% des ventes des pharmacies en 2016, et ont contribué à hauteur de 25% à la croissance du chiffre d'affaires des officines (qui a progressé au total de 2%) selon l'association qui se base sur un échantillon de plus de 7.000 pharmacies.

8 Français sur 10 pratiquent l'automédication

L'Afipa précise que les Français ont de plus en plus recours à l'automédication afin d'éviter une consultation médicale pour des maladies bénignes qu'ils savent comment traiter. Cela aurait l'avantage de désengorger les cabinets médicaux pris d'assaut lors des pics de pathologies hivernales, complète l'association de fabricants.

Pr 98% pharmaciens et 59% des médecins, le développement de l'#automédication permettrait de désengorger les cabinets médicaux. — Automédication (@afipa) February 3, 2017

Selon une enquête de 60 millions de consommateurs parue en décembre 2015, 8 Français sur 10 affirmaient pratiquer l'automédication. 72% expliquaient y avoir recours parce qu'ils connaissaient le traitement à prendre, et 24% dans le but d'économiser le prix d'une consultation chez le médecin.