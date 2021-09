Autonomie des personnes âgées : il faut mieux rémunérer les aides à domicile dit le président de la Fedosad

Alors que Jean Castex vient d'annoncer une aide de 400 millions d'euros pour financer l'aide aux personnes âgées, le président de la Fedosad, qui propose des services d'aide à domicile, réclame une meilleure rémunération des professionnels pour une meilleure prise en charge.

France Bleu Bourgogne : Le premier objectif c'est de maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible. C'est mieux pour les gens, c'est mieux pour les finances publiques, dit le premier ministre. Vous êtes d'accord avec ça ?

Gérard Laborier : Tout à fait. Si on calcule le coût d'une hospitalisation à domicile, le repas à domicile, la téléassistance, le paquet total, on arrive aux environs d'un montant par journée de 600 euros. Or, il faut savoir qu'une hospitalisation dans le même temps, c'est 1300 euros. Et c'est quand même plus satisfaisant pour quelqu'un de rester à domicile quand c'est possible que d'être pris en charge au niveau hospitalier.

Le gouvernement a annoncé un tarif plancher de 22 euros par intervention. C'est l'aide que va fournir le département. Combien ça coûte vous quand vous intervenez à domicile ?

On est sur un tarif moyen de 24 euros. Donc, il restera deux euros à charge pour le patient. Actuellement en Côte-d'Or, le montant de l'aide départementale il est de 20 euros. Ce qui veut dire qu'il reste à charge 4 euros. Le plancher de 22 euros entraînera effectivement un reste à charge moins important.

Est ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, faute de moyens humains pour les maintenir à domicile, se retrouvent à l'hôpital ?

Effectivement, on a des difficultés à recruter au niveau de l'aide à domicile parce que les conditions salariales ne sont pas terribles compte-tenu de la difficulté du métier. C'est un métier difficile, avec un rythme de travail soutenu, des responsabilités importantes. On réclame depuis un certain temps la revalorisation de notre convention collective. Il faut donc des formations de qualité et une rémunération à la hauteur de la difficulté du métier. Mais je ne dis pas qu'il est plus facile de recruter dans les Ehpad, on est confrontés aux mêmes difficultés.