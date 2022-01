Autotests Covid-19 : les conseils de l'ARS des Pays de la Loire pour ne pas faire pleurer les enfants

En Mayenne et dans tous les autres départements des Pays de la Loire, le virus de la Covid-19 circule très fortement chez les enfants, provoquant la fermeture de classes et d'écoles, et pour cause c'est la population la moins vaccinée. Le protocole actuel prévoit, pour l'instant, 3 autotests dès qu'il y a un cas positif dans une classe.

Des autotests avec un écouvillon moins agressif que pour un adulte

Mais les narines des petits commencent à souffrir. Jean-Yves Gagnet, chargé du dépistage à l'Agence régionale de Santé, donne de précieux conseils aux parents pour éviter le stress, l'angoisse et les pleurs : "faire un autotest tous les deux jours, ça peut être difficile pour un enfant. Pour faciliter l'examen, il y a des marques qui ont réalisé du matériel d'autotest adapté à l'enfant avec un écouvillon moins agressif que pour un adulte. Je dis aux parents de bien lire la notice, de demande ce type d'autotest pour faciliter la tâche. Et surtout, les parents ne doivent pas se lancer dans les autotests classiques chez les moins de 3 ans. C'est traumatisant. Il faut alors faire un recueil salivaire et si ce n'est pas possible il faut s'adresser, pour faire un test nasal, à un pédiatre, une puéricultrice qui fera ça correctement. Surtout, il ne faut pas que les parents cherchent à bricoler avec des écouvillons sur des enfants en bas âge".