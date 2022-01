Autotests : les pharmaciens du Puy-de-Dôme protestent contre leur vente dans la grande distribution

Dans cette officine du centre Jaude à Clermont, c'est l'affluence. "Il y a énormément de monde, énormément de demande de tests" constate Valentin Chany. Comme beaucoup de ses confrères, ce pharmacien regrette la vente des autotests en libre service dans les grandes surfaces depuis mardi dernier et jusqu'à la fin du mois.

Sans les conseils d'utilisation, les pharmaciens estiment que l'efficacité du test n'est pas garantie. "Ce n'est pas très compliqué, mais avec une petite explication c'est mieux" poursuit Valentin Chany. Car si le procédé est le même que pour un test PCR, le faire soi même peut s'avérer délicat.

Pas une question de monopole

"C'est un écouvillonnage dans le nez, mais vous ne pourrez pas aller aussi loin que si c'est un professionnel qui réalise un prélèvement" explique le pharmacien, "donc ça va réduire la fiabilité car il y a moins de virus à l'entrée du nez que dans le nasopharynx où on fait le test antigénique, plus on enfonce loin le coton tige, plus le test sera fiable". Mais dans les officines, on répète aussi que ces autotests ne sont destinés à celles et ceux qui sont symptomatiques. Dans ce cas là, il faut impérativement faire un test antigénique ou PCR.

Moins chers dans la grande distribution, ces autotests vont toutefois être pris en charge dans certaines conditions se félicite Guy Vaganay, le vice président du principal syndicat de pharmacien dans le Puy de Dôme. "On a réinscrit ces autotests qui n'étaient pas remboursés dans un parcours de santé cohérent puisque maintenant on va réserver ceux qui seront remboursés aux tests de sortie d'isolement". Sans prescription, le prix d'un autotest reste encadré, et plafonné à 5 euros 20.