Autotests : NG Biotech, à Guipry-Messac, aimerait "des garanties" du gouvernement pour produire plus

C'est une étape qui s'impose, ou presque avant nos repas de fêtes : le test anti Covid. Les autotests ont tellement le vent en poupe que certaines pharmacies sont même en rupture de stock. Pourtant, chez NG Biotech, à Guipry-Messac, l'un des principaux leaders du marché, on a mis les bouchées doubles ces dernières semaines. Entretien avec Milovan Stankov-Pugès, le cofondateur et PDG de l'entreprise.

A l'approche des Fêtes, on suppose que vous tournez à plein régime ?

En effet, on a tous été pris de court pendant le mois de novembre. Personne n'avait anticipé cette cinquième vague, donc on a réaugmenté nos capacités de production depuis mi-novembre. On a sollicité nos partenaires qui nous aident également à réaliser la mise en kit, Bretagne Ateliers ainsi que Boiron, pour augmenter notre capacité de production pour aller jusqu'aux produits finis et pouvoir livrer les pharmacies au plus vite.

Aujourd'hui, vous êtes en mesure de produire combien de kits ?

En kit par mois, on peut monter avec l'infrastructure actuelle à 5 millions de tests au maximum. Là, sur les deux dernières semaines de décembre, on va être capables de livrer environ 1,5 million de tests pour qu'ils se retrouvent en pharmacie avant le 31 décembre. Il y a une demande parce qu'à l'approche des fêtes, les personnes veulent se tester avant de se retrouver en famille et également pour protéger les personnes les plus à risques.

Est-ce qu'il faut craindre une pénurie d'autotests dans nos pharmacies dans les prochains jours, les prochaines semaines ?

La difficulté, c'est que l'on ne peut pas augmenter les capacités de production du jour au lendemain. Il peut y avoir quelques semaines ou il y aura des pénuries jusqu'à temps que NG Biotech et d'autres fabricants puissent augmenter leur capacité de production. La principale difficulté, c'est qu'on n'a pas de garantie. Il faut qu'on on gère l'entreprise de manière très pragmatique. Si on avait des garanties, c'est-à-dire une sécurisation, que le stock sera vendu ou à défaut qu'il serait remboursé au moins même si c'est à prix coûtant, là, on pourrait prendre plus de risques et fabriquer peut être un stock de 50 millions de tests par exemple.

Si la vague d'Omicron se confirme et se généralise, est-ce que vous envisagez vous d'augmenter la cadence ?

On pourrait créer une autre équipe de nuit, donc ça pourrait créer environ 50 emplois supplémentaires. De leur côté, Bretagne Ateliers et Boiron ont environ une soixantaine de personnes qui travaillent à eux deux pour l'assemblage des kits et ces effectifs pourraient doubler, tripler au fur et à mesure de la demande. Un des avantages de notre technologie, c'est qu'on est en capacité d'augmenter la capacité de production assez rapidement, en quelques mois. En deux ou trois mois, on peut doubler, on pourrait faire de 10 ou 15 millions de tests mensuels.

Il vous faut combien de temps à peu près pour vous mettre à jour, pour réenclencher, pour répondre à la demande, au plus haut niveau ?

Avec notre infrastructure, on peut en quelques semaines monter à cinq millions de tests par mois et après, il nous faut deux ou trois mois pour pouvoir doubler, tripler cette capacité en interne. Ensuite, avec les partenaires externes, on pourrait en deux ou trois mois encore monter à 25 millions de tests par mois. Mais encore une fois il faut qu'on ait les garanties que si on fait tout ce travail, tout ce développement, qu'il y aura des débouchés.