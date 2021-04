COVID 19 : les autotests enfin disponibles dans les pharmacies des Pyrénées-Orientales

C'est le nouvel outil pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Les autotests sont enfin disponibles dans les pharmacies des Pyrénées-Orientales. Les officines ont reçu entre une et 10 boites livrées par les grossistes. Les fabricants ont pris un peu de retard. Ils enverront leurs tests conditionnés à l'unité à partir du 3 mai.

Encore une fois, on reçoit tout au compte-goutte", Bruno Galan président de l'ordre des médecins d'Occitanie

Bruno Galan, pharmacien à Palau-del-Vidre et président de l'ordre des Pharmaciens d'Occitanie, n'a que trois boites à proposer à ses patients cette semaine. Ce sont des personnes qui n'ont pas vu leurs proches depuis plus d'un an, ou encore des jeunes qui veulent se retrouver entre amis. Le professionnel accorde du temps à chacun pour expliquer la marche à suivre : "Ce n'est pas un passeport, et il faut absolument éviter des faux négatifs."

Dans l'attente des autotests individuels

Chaque boite de 5 tests coûte 30 euros et n'est pas remboursé pour le grand public. "C'est quand même un budget important" déplore Philippe, pharmacien au centre ville de Perpignan. Les tests PCR et antigéniques pratiqués sur rendez-vous par des professionnels restent eux entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Alors certains pharmaciens ont décidé de ne pas commander de boites. Ils attendent la livraison des tests vendus à l'unité à partir du 3 mai. D'autres ont carrément pris l'initiative de déconditionner les boites. Chaque test avec tout le matériel et mode d'emploi est proposé dans une poche individuelle.

Ces autotests sont pris en charge par la sécurité sociale pour les aides-soignants, les employés de service à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées et les accueillants familiaux. Ils ont droit à 10 autotests par mois.

à lire aussi Coronavirus : tout savoir sur les autotests, mis en vente à partir de ce lundi en pharmacie

à lire aussi Coronavirus : les autotests seront difficiles à trouver dans certaines pharmacies cette semaine