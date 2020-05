Covid-19 : 95 décès à l'hôpital en Auvergne, une 40e victime dans le Puy-de-Dôme

L'épidémie de coronavirus a fait 131 morts supplémentaires en 24 heures en France, selon la Direction Générale de la Santé. 28 239 personnes ont succombé au virus depuis le 1er mars dernier. 17.589 décès en milieu hospitalier et 10.650 en Ehpad. Il reste un peu plus de 19.000 personnes admises à l'hôpital, mais le nombre de cas pris en charge en réanimation est passée sous la barre de 2.000 patients. Ce n'est plus arrivé depuis près de deux mois.

Un 40e décès dans le Puy-de-Dôme

En Auvergne-Rhône-Alpes, il reste encore 189 personnes en réanimation, mais la pression continue sa "décroissance" dans les hôpitaux de la grande région avec 42 hospitalisations de moins en 24 heures (1.740 au total). 1.571 malades ont perdu la vie en Aura depuis le débuit de la crise sanitaire. C'est sept de plus que la veille. Une des dernières victimes du Covid-19 était hospitalisée dans le Puy-de-Dôme.

40 personnes ont succombé au virus dans des hôpitaux puydômois depuis le début du mois de mars selon la DGS. Aucun autre décès n'est à déplorer ce lundi soir dans l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire. Le nombre de personnes hospitalisées (87) reste stable en Auvergne. 10 patients sont toujours pris en charge en service de réanimation.

Bilan hospitalier en Auvergne

Puy-de-Dôme : 40 décès, 31 patients hospitalisés, dont quatre en réanimation

Allier : 32 décès, 18 patients hospitalisés, dont deux en réanimation

Cantal : 9 décès, 20 patients hospitalisés, dont un en réanimation

Haute-Loire : 14 décès, 18 patients hospitalisés, dont trois en réanimation

Enfin, 430 personnes testées positives ont pu regagner leur domicile après avoir été prises en charge dans un hôpital auvergnat depuis le 1er mars.