Auvergne : cinq nouveaux décès du Covid-19 selon l'ARS

Le compteur grimpe en Auvergne. Selon le bilan quotidien livré par l'Agence Régionale de Santé, le nombre d'hospitalisations et de décès dans notre région a augmenté légèrement ce samedi.

Ainsi, selon l'autorité de santé, 9 personnes supplémentaires ont été hospitalisées. C'est notamment plus le cas en Haute-Loire (+6) et dans l'Allier (+ 4). Le nombre a baissé dans le Puy-de-Dôme ( -1) et se stabilise dans le Cantal. En revanche, l'ARS note cinq nouveaux décès, dans le Puy-de-Dôme (+3) et dans l'Allier (+5).

Status-quo encore dans le Cantal

Le Cantal semble donc encore épargné par l'épidémie du coronavirus, tout du moins en ce qui concerne les décès. L'épidémie y est bien présente, avec 27 hospitalisations.

Quant à la situation dans le Sancy, le médecin coordinateur estime ce samedi soir sur France Bleu Pays d'Auvergne que la "situation est délicate mais pas alarmante". Cette zone de l'Auvergne semblait particulièrement touchée, puisque on y dénombrait un mort à la Bourboule et un médecin de la Tour-d'Auvergne hospitalisé.