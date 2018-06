Longues, Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, France

Gros plan sur l'ambroisie, ce samedi, à l'occasion de la 7e journée internationale de lutte contre l'ambroisie. Cette plante invasive et très allergisante est devenue un vrai problème de santé publique. Seule solution : s'en débarrasser en l'arrachant. En Auvergne-Rhône-Alpes, la FREDON, la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, sensibilise régulièrement le grand public. Juin est un mois crucial car en amont de la période de pollinisation.

Apprendre à reconnaître l'ambroisie

Jacques Gioghi a mis des gants, il manipule la plante avec précaution. Conseiller municipal à Saint-Victor-La-Rivière, il est venu sur les bords de l'Allier, à Longues, au sud de Clermont-Ferrand, pour approfondir sa connaissance de l'ambroisie. A la veille de la journée internationale de lutte contre l'ambroisie, il a répondu à l'invitation de la FREDON qui organise une petite formation sur le terrain.

Attention, ne pas confondre l'ambroisie et l'armoise qui n'a rien d'agressif. L'ambroisie possède des feuilles découpées, minces, vertes des deux côtés et sans odeur. Sa tige est sillonnée en longueur, souvent velue et ramifiée. Elle est aussi reconnaissable à son port buissonnant. Cette plante invasive, arrivée en France dans les années 1860, est particulièrement présente dans les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Le Cantal et la Haute-Loire sont moins touchés.

Une plante fraichement arrachée sur la plage de Longues © Radio France - Dominique Manent

Un problème de santé publique

Le pollen de l'ambroisie est très allergisant et responsable de pathologies de l'appareil respiratoire. Du rhume des foins à la crise d'asthme, en passant par des larmoiements, des toux, ou même de l'eczéma. L'ambroisie est donc l'affaire de tous. Des arrêtés préfectoraux et un décret national imposent sa destruction.

Opération arrachage sur la plage de Longues © Radio France - Dominique Manent

Pour détruire la plante, il faut l'arracher avec la racine et la laisser sur place, ce qui évite la propagation des graines. "Des gants et un vêtement avec des manches longues sont nécessaires pour l'arrachage pendant les mois de juin et juillet. Si l'arrachage est prévu quand la plante est fleurie il faut rajouter un masque à particules fines, des lunettes, voire une combinaison jetable" souligne Pascale Tarrade, de la FREDON Auvergne-Rhône-Alpes.

Pascale Tarrade, de la FREDON Auvergne-Rhône-Alpes, sensiblise un groupe aux dangers de l'ambroisie © Radio France - Dominique Manent

Pour signaler la présence d'ambroisie, quatre possibilités. Un site internet : www.signalement-ambroisie.fr ou bien une application smartphone à télécharger. On peut aussi envoyer un courriel à contact@signalement-ambroisie.fr ou encore appeler le 0 972 376 888