Auvergne : le malaise des urgences se déplace à Paris

La grève aux urgences se poursuit ce matin à Paris, point de convergence d'une manifestation nationale. Une vingtaine de soignants de Vichy et de Riom sont venus crier leur désarroi.

Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France

En grève illimitée depuis le 17 juin, le personnel soignant des urgences de l'hôpital de Vichy tenait à faire ce voyage à Paris. "On n'en peut plus. Notre service part à la dérive. On a l'impression que de Vichy notre grève n'est pas entendue" tempête Nathalie, infirmière qui a pris le train aussitôt après son service de nuit. D'ailleurs, tous ces manifestants ont choisi de sacrifier un jour de repos ou de vacances pour manifester leur désarroi.

Le ras-le-bol des urgences des hôpitaux de Vichy et de Riom. - Nathalie Niort

Au supermarché, les fruits et les légumes ont la clim !

Les témoignages de ces personnels soignants sont effarants. Chaque jour, ils ont l'impression de travailler sur le fil du rasoir. "Nous manquons de médecins, de personnels, de matériel aussi. Conséquence, les patients attendent des heures sur des brancards, cassés dans des boxes étouffants. Les patients sont moins bien traités que les fruits et légumes des supermarchés !"

Plus de 150 services des urgences en grève dans toute la France © Maxppp - LINDAUER Thierry

La suppression des lits engorge les urgences

Pour Aurélie, infirmière à l'hôpital de Vichy, c'est le système de santé qui ne suit plus. "Nos directeurs ne sont que des exécutants. C'est le ministère qui ne nous donne pas les moyens de travailler. Si on supprime les lits d'aval, cela rejaillit sur le services des urgences. C'est un tout ! Ils prennent le problème à l'envers."

Qu'Agnès Buzyn vienne travailler avec nous !

Nathalie, Aurélie sont hélas les porte-parole de tous les personnels soignants. "Que la ministre vienne travailler avec nous aux urgences ! Elle se rendra compte de la situation désespérée dans laquelle nous sommes. Faut le vivre. Quand vous n'avez même pas le temps de boire un petit truc pendant douze heures." L'invitation est lancée ! Et il y a urgence, car actuellement en France plus de 150 services d’urgences sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail.