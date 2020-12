Auvergne : les bénévoles du téléthon 2020 s'adaptent à la crise sanitaire

"On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons" a dit Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM-Téléthon. Ici à Dorat, près de Thiers, ce sont les saucissons à l'alambic et les mosaïques de Cathy qui vont changer le monde. "On ne pouvait pas baisser les bras", précise Fanny, présidente de l'association de bénévoles Dorathon. Une association qui a récolté 55 000 euros en huit ans.

Les mosaïques de Cathy sont en vente sur le site du Dorathon. - aucun

"Nous avions l'habitude de clôturer notre téléthon avec les enfants, mais cette année, pas de rencontre, ni de grand repas. Mais du click & collect. Tout le monde peut acheter sur notre site."

L'alambic de Sylvie Bergougnoux. - aucun

Les saucissons à l'alambic ont eu autant de succès que l'an dernier. "Il y a eu 500 commandes", précise Fanny. "Bien-sûr, Covid oblige, l'alambic de Sylvie Bergougnoux ne se déplace pas. Les saucissons seront cuits, samedi sur place dans son local d'Aubière, à La Pardieu. Si vous voulez voir Sylvie, elle sera aussi le dimanche 13 décembre au marché d'Aubière.

Le saucisson à l'alambic. - aucun

A Billom, le Téléthon s'est réduit comme une peau de chagrin. Il n'y aura pas cette année de repas karaoké géant. Mais ils sera possible d'acheter des brioches en drive sur le parking de la salle du Moulin de l'Etang. Des brioches confectionnés par les boulangeries Charlat et La Bascule.

Lucile entourée de sa famille. - aucun

Si les défis sportifs de masse sont en veilleuse, David Couvreur, le papa de Lucile, une petite fille de 10 ans, atteinte d'une amyotrophie spinale infantile a décidé de réaliser son propre défi sportif. A défaut de marathon de Paris, il courra tout seul, la même distance autour de Billom, en 3h30. "C'est à chacun de se lancer maintenant un défi, en donnant au Téléthon, pour faire avancer la science."

Et il n'y a pas de petits dons ! Il suffit de composer le 36 37 ou de se rendre sur le site du Téléthon.

Toutes les animations de l'Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme sont à retrouver sur leur site.