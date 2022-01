Auvergne : nouvelle journée de mobilisation des professionnels de santé et de l'action sociale

Le syndicat CGT appelle ce mardi les personnels des centres hospitaliers, Ephad et établissements relevant du secteur sanitaire et médico-social public, privé et associatif à cesser le travail. Quatre rassemblements sont prévus dans les préfectures auvergnates.

Une nouvelle journée nationale de mobilisation est prévue ce mardi dans les secteurs santé et action sociale. La CGT appelle les personnels des centres hospitaliers, CHU, EHPAD et établissements relevant du secteur sanitaire et médico-social public, privé et associatif à cesser le travail. Des rassemblements départementaux sont prévus à Clermont-Ferrand, Moulins, Aurillac et au Puy-en-Velay.

Les grévistes et professionnels de santé dénoncent la dégradation du système de santé et d’action sociale. Avec un manque criant de moyens (effectifs), et de reconnaissance (salaire), le tout sur fond de crise sanitaire. Au vu du contexte, ils réclament aussi le retrait du pass sanitaire et des mesures de sanctions ou suspensions.

Cette pandémie met à mal notre système de santé, mais aussi la santé de tous les usagers

Les revendications sont multiples, mais le secrétaire CGT santé dans le Puy-de-Dôme, Bruno Niès, fixe les grandes priorités : "Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'augmentation considérable des salaires de tous, pas que du côté sanitaire et du médicosocial, il nous faut l'action sociale aussi. Il nous faut rendre ces métiers attractifs. On va éviter comme ça la fuite de nos collègues vers d'autres métiers, ce qu'on rencontre actuellement tous les jours. Mais pour avoir du monde dans nos établissements de santé, il faut former, le métier de soins réclame de plus en plus de monde, de nouvelles technologies. Et bien sûr, il faut rouvrir les lits qui ont été fermés absolument. Il faut assurer un accès à l'égalité, à la qualité de la prise en charge de tous les patients qui attendent d'être soignés. Cette pandémie aujourd'hui met à mal notre système de santé, met à mal aussi la santé de tous les usagers qui se retrouvent avec des opérations qui sont un jour programmées, un jour déprogrammées. On a beaucoup de pathologies qui ne sont pas soignées et nous avons d'énormes craintes pour l'avenir."

Former et embaucher massivement des professionnels

Ouvrir des lits, des services et des établissements

Augmenter significativement les salaires

Travailler 32 h et une retraite anticipée (métiers pénibles) pour travailler mieux et pour des emplois

Un système de santé et de protection sociale avec des moyens, accessible et dans la proximité

Autre motif d'inquiétude, la crise des vocations. "Aujourd'hui, on a du mal à recruter des aides soignantes et des infirmières parce qu'il n'y en a pas", s'inquiète Bruno Niès, "on va pas dire qu'il n'y en a pas sur le marché, mais beaucoup ont changé de carrière professionnelle. Ça fait deux ans qu'il y a une fuite en avant de tous ces métiers qui sont essentiels à notre service de santé. On ne parle pas que de l'hôpital. On parle aussi des aides soignantes et des infirmières qui sont à domicile, qui sont dans l'action sociale au niveau du handicap. Il n'y a pas eu l'engouement qu'il y avait il y a vingt ans pour faire ce métier, qui consiste à prendre soin des patients."

Les rassemblements en Auvergne