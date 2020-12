Covid : cinq choses à savoir sur la campagne de dépistage massif organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes

La région Auvergne-Rhône-Alpes va organiser une vaste campagne de tests juste avant les fêtes de Noël. Elle veut casser les chaînes de contamination au coronavirus en proposant aux habitants la possibilité de faire un test PCR ou antigénique entre le 16 et le 23 décembre. Voici les cinq choses à retenir de la conférence de presse de ce jeudi 10 décembre.

1 - Qui peut se faire tester ?

Au total, la Région a acheté 2,2 millions de tests antigéniques par le biais du réseau hospitalier auxquels s'ajoutent des tests PCR. Si 8 millions d'habitants vivent en Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez estime malgré tout que les tests sont en nombre suffisants se basant sur un sondage qui affirme qu'un Français sur trois compte se faire dépister avant les fêtes de Noël.

"Tout le monde, quelque soit l'âge, peut se faire tester", affirme le président de Région. Les personnels enseignants et administratifs des collèges et lycées ainsi que les lycéens se verront proposer en priorité des tests PCR plus fiables que les tests antigéniques.

2 - Où se faire tester ?

La Région a labellisé 1.300 sites recensés sur une carte interactive. Certains sont déjà des centres ouverts, d'autres sont créés pour l'occasion. La Région travaille également avec les pharmacies, les cabinets médicaux et les hôpitaux. Plus de 300 laboratoires participent à cette opération pour rendre sous 24h les résultats des tests PCR.

Des campagnes de dépistage vont également être proposés dans 55 Centres de Formation des Apprentis (CFA), 14 Maisons Familiales Rurales, plusieurs grandes entreprises de la région, quasiment l'intégralité des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), 37 grandes surfaces ou encore les sites de passage comme les gares.

Au total 560 communes sont mobilisées dont 301 possèdent des centres de dépistage. Un drive géant sera ouvert à Grenoble sur le site Alpes Expo. Des campagnes auront lieu également dans 28 stations de ski et 40 cars desserviront 243 communes dans les déserts médicaux pour amener les habitants vers les centres de dépistage.

3 - Qui est autorisé à faire ces tests ?

Chaque site de dépistage devra avoir au moins un professionnel de santé présent : médecin, pharmacien, infirmier, kinésithérapeute ou encore dentiste. Au moins 15.000 personnes sont mobilisées pour cette opération dont près de 2.000 infirmiers libéraux.

Des formations ont été réalisées auprès des kinésithérapeutes mais la question reste encore floue sur qui exactement pourra faire l'acte médical. 1.500 sapeurs-pompiers et plus de 1.000 membres de la protection civile, de bénévoles de la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte viennent renforcer les effectifs. Enfin, 4.000 personnels des centres de dépistage permanents sont mobilisés.

4 - Combien cela va-t-il me coûter ?

Même si les tests sont gratuits c'est malgré tout la Région qui finance. Elle a investi 13 millions d'euros dans les tests . Elle a également acheté 2 millions de masques chirurgicaux et FFP2, 4 millions de paires de gants ou encore plus d'un million de surblouses : tout ça pour près de 5 millions d'euros. Enfin elle rajoute 1 million d'euros pour le matériel divers.

Les actes des professionnels médicaux eux sont pris en charge l'Assurance maladie c'est-à-dire l'État. La Région va mettre en place une hotline avec 50 personnes à disposition.

5 - Et après le test, il se passe quoi ?

Tous les prélèvements vont être enregistrés sur la base SI-DEP, en lien avec la base de données contact Covid afin de tracer tous les cas positifs et remonter les cas contacts.

L'Agence Régionale de Santé rappelle que les cas négatifs doivent continuer à respecter les gestes barrières. La Région attend des préfectures de faire respecter l'isolement des personnes malades.