Auvergne-Rhône-Alpes : l'armée distribue des protections pour lutter contre le coronavirus

Les militaires de l'opération "Résilience" distribuent des masques dans les écoles ouvertes et les Ehpads de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ain

Dans l'Ain, des unités « Résilience » du 68e régiment d’Artillerie d’Afrique (RAA) de La Valbonne assurent la protection du magasin de l’hôpital de Bourg-en-Bresse et ont livré du matériel sanitaire dans des EHPAD et des établissements de santé du département, selon le plan de déploiement de l’ARS.

Côte d'or

Une équipe du 511e régiment du train (RT) en Côte d’or, a également acheminé du gel hydro-alcoolique depuis la Suisse jusqu’à l’hôpital de Bourg-en-Bresse.

Isère

En Isère, des masques ont été distribués dans les écoles ouvertes pour les enfants du personnel soignant et vers les opérateurs funéraires dans le cadre de l'opération "Résilience". L'armée a également approvisionné en masques les Ehpads. Six sites médicaux du département ont par ailleurs été placés sous la protection des militaires.

Les militaires de l'opération "Résilience" distribuent du matériel sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes. - Ministère des Armées

Loire

Dans la Loire, des unités « Résilience » du 68e régiment d’Artillerie d’Afrique (RAA) ont participé à la protection du magasin général de l’hôpital de Saint-Etienne, ainsi que d’une entreprise de production de masques à Roanne.

Puy-de-Dôme

Le Puy de Dôme, va recevoir dans les prochains jours, de la part des militaires du 92e régiment d’Infanterie (RI) de Clermont-Ferrand et du 28e régiment de transmissions (RT) d’Issoir, du matériel sanitaire dans une centaine d’EHPAD du département, selon le plan de déploiement de l’ARS.

Rhône

Dans le Rhône, les pompiers de l’air de la base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun sont en alerte pour une mission de désinfection de l’A330 MRTT, équipé du kit « Morphée », en cas de déclenchement d’un nouveau transfert de patients COVID-19. Des unités « Résilience » assurent la protection de sites de stockage et d’un point central de distribution des HCL dans l’agglomération lyonnaise. Les élèves des EMSLB en renfort dans les différents Hôpitaux d’Instruction des Armées du pays et dans l’EMR à Mulhouse, seront relevés la semaine prochaine.

Les militaires de l'opération "Résilience distribuent du matériel sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes. - Ministère des Armées.

Savoie

En Savoie, les chasseurs alpins du 13e bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Chambéry, mobilisés pour l’opération « Résilience », assurent régulièrement le transport de matériel sanitaire (masques, solutions hydro-alcooliques, sur-blouses, etc.) vers plus de 250 établissements de santé et médico-sociaux du département ; dont des EHPAD.

Haute-Savoie

Comme en Savoie, des unités « Résilience » du 27e bataillon de chasseurs alpins (BCA) d’Annecy ont distribué du matériel sanitaire à plusieurs établissements de soins et EHPAD du département de la Haute-Savoie.