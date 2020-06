Auvergne-Rhône-Alpes : la qualité de l'air s'améliore globalement sauf pour l'ozone

La pollution de l'air est la troisième cause de mortalité en France

Selon le dernier bilan d'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes la qualité de l'air que nous respirons s'améliore depuis une dizaine d'années notamment pour les particules fines. C'est moins bien pour le dioxyde d'azote et l'ozone.

Une lente amélioration de la qualité de l'air. - @ATMO

L'effet bénéfique du confinement sur le dioxyde d'azote

Le trafic automobile est en partie responsable de cette pollution. Le confinement a d'ailleurs démontré que la baisse de la circulation routière améliore la situation. "_Le dioxyde d'azote a été réduit entre 50 et 70% selon les endroits_", explique Cyril Besseyre, référent territorial ATMO Auvergne,"une amélioration qui se maintient même après le dé-confinement."

La tendance régionale des polluants de l'air. - @ATMO

L'Auvergne, plus préservée

L'augmentation d'ozone touche d'avantage les habitants de l'ancienne région Rhône-Alpes. Les grands axes routiers sont bien-sûr responsables des fortes concentrations de dioxyde d'azote. Si le taux de particules fines s'améliore généralement, les zones urbaines sont toujours soumises à des concentrations qui dépassent les valeurs sanitaires.

Une surveillance des polluants émergents. - @ATMO

Une surveillance des polluants émergents

Si nous connaissons les niveaux et les effets des polluants réglementés, il y a beaucoup d'autres émissions dans l'air insoupçonnées. Les services d'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes surveillent par exemple depuis 10 ans les particules ultra fines, c'est à dire jusqu'à 100 nanomètres. L'origine de ces polluants est très diverse. "Le système adblue ajouté au carburant pour diminuer le dioxyde d'azote, c'est de l’ammoniaque qui s'échappe dans l'air", explique Cyril Besseyre, "_le noir de carbone utilisé dans les pneumatiques est aussi une nano particule qui s'échappe dans l'air avec l'usure_. Pour l'instant, on ne sait pas bien quantifier l'importance de toutes ces sources et surtout les effets sur la santé !"