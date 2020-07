Auvergne-Rhône-Alpes : seules 8% des opérations annulées lors du confinement sont reprogrammées

Une nouvelle étude publiée par l'UFC Que Choisir fait un constat alarmant sur l'offre de soins depuis de déconfinement en France. Réalisée entre le 3 et le 12 juin dernier, elle démontre que 75% des rendez-vous initialement prévus pendant le confinement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été annulés mais seuls 15% d'entre eux ont été reprogrammés après le confinement. Plus inquiétant encore, ce chiffre tombe à 8% seulement pour les opérations et soins à l'hôpital.

Daniel Bideau, vice-président de l'UFC Que Choisir France, en charge de cette étude, craint que les patients qui sont suivis pour des maladies graves soient oubliés et décident d'arrêter leur parcours de soin. "Nous demandons que, pour les personnes suivies pour des affections de longue durée comme le traitement d'un cancer ou d'un diabète, leur suivi puisse être fait régulièrement et qu'il y ait des procédures d'urgence mises en place pendant les périodes de crise comme celle du Covid-19", explique Daniel Bideau.

Gros retard pour les opérations en Isère

Dans les hôpitaux et cliniques isérois, selon l'ordre des médecins, les blocs opératoires fonctionnent entre 60 et 80% de leur capacité et les chambres sont toutes passées à un seul lit. Les opérations urgentes, elles, sont toujours prises en charge normalement mais les médecins accusent un très gros retard pour les autres opérations.

Didier Legeais est le vice-président de l'ordre des médecins de l'Isère et chirurgien urologue au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, à la clinique d'Alembert. L'étude de l'UFC Que Choisir reflète, selon lui, une très mauvaise gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics : "Pendant le confinement, il a manqué des sur-blouses, des produits d'anesthésie et aujourd'hui il nous manque des lits parce qu'on a dû enlever un lit dans les chambres doubles. On manque de place en bloc opératoire car on doit réveiller les patients en bloc et non en salle de réveil. Les patients veulent se faire opérer en juillet - août mais les soignants ont le droit à leurs congés et il n'y a pas de personnel intérimaire pour les remplacer alors on ne peut pas travailler. On a pris des mois de retard !", dénonce Didier Legeais.

L'UFC Que Choisir a par ailleurs alerté l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes et lui demande d'orienter les patients pour qu'ils puissent prendre rendez-vous là où des places sont disponibles et qu'ils ne paient pas de dépassements d'honoraires s'ils sont redirigés vers le privé alors qu'ils avaient au départ rendez-vous dans le public.