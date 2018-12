Auvergne : une comète dans votre ciel pour noël

Auvergne, France

Vous l'avez peut-être aperçue dans la nuit noire, entre deux nuages, une petite tâche floue, entouré d'un halo de lumière persistant. La comète 46P/Wirtanen passe en ce moment au dessus de nos têtes. Elle n'est pas très spectaculaire, mais elle est (presque) visible à l'oeil nu ou avec des petites jumelles.

La comète Hale-Bopp, la plus observée du XXe siècle a été découverte le 23 juillet 1995 - Gérard Coute 4A

Une comète, c'est quoi ?

Une comète est en fait "une boule de neige sale explique Gérard Coute, président de l'association des astronomes amateurs d'Auvergne. Elle est composée d'eau gelée et de poussière. Une eau qui s'est constituée à la création de notre système solaire, il y a quatre milliards six cent millions d'année. Certaines poussières ont donné des planètes, d'autres, des essaims d'étoiles filantes visibles la nuit, bien après le passage des comètes." Si certaines comètes se désagrègent à force de passer près du soleil, d'autres passent régulièrement dans notre système solaire comme la comète de Halley, observée depuis des siècles et qui revient en orbite tous les 75-76 ans. "Depuis le 18e siècle, on est capable de suivre l'orbite d'une comète et la 46P/Wirtanen est une périodique qui revient tous les cinq ans et demi."

pointer votre regard vers le sud entre le zénith et l'horizon - c

Comment l'observer ?

La comète Wirtanen sera plus visible chez nous en fin de semaine. Pour peu que le ciel ne soit pas trop nuageux. Pour avoir une chance de l'apercevoir, il est préférable de l'observer après 22 heures, à la nuit noire et d'un lieu pas trop exposé à la pollution lumineuse. Si la tâche luminescente est visible à l'oeil nu, mieux vaut la regarder avec des jumelles. Dirigez votre regard en direction du sud, en dessous et à gauche d'un petit groupe de sept étoiles très resserrées, appelées Les Pléiades, c'est là que se situe la comète Wirtanen, à mi-chemin entre le Zénith et l'horizon. Bon voyage dans les étoiles !